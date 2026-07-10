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Browserul care trebuia să reinventeze internetul va fi închis. OpenAI renunță la el

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Browserul care trebuia să reinventeze internetul va fi închis. OpenAI renunță la elOpenAI / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

OpenAI a decis să oprească dezvoltarea browserului său bazat pe inteligență artificială, Atlas, la mai puțin de un an după prezentarea oficială. Compania nu va mai oferi suport pentru acest produs, iar o parte dintre funcțiile sale vor fi integrate în alte servicii existente. Utilizatorii vor putea regăsi anumite instrumente dezvoltate pentru Atlas în aplicația desktop ChatGPT și în extensia pentru Google Chrome, potrivit Meduza.io.

OpenAI își schimbă strategia. Cât timp va mai putea fi folosit Atlas

James Sun, reprezentant al echipei de produs OpenAI, a transmis că browserul Atlas va continua să fie disponibil cel puțin până pe 9 august 2026. După această perioadă, proiectul va fi retras, marcând finalul unei inițiative lansate cu mai puțin de un an în urmă.

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare și prioritizare a proiectelor companiei. OpenAI a început să își concentreze resursele asupra produselor considerate esențiale și cu un impact mai mare asupra utilizatorilor.

OpenAI

OpenAI. Sursă foto: Unsplash

De ce a luat OpenAI această decizie

Schimbarea vine la câteva luni după ce Fiji Simo, directorul de aplicații al companiei, a cerut o analiză a proiectelor aflate în dezvoltare și reducerea celor considerate mai puțin importante.

În aceeași perioadă, OpenAI a renunțat și la alte inițiative experimentale, printre care Sora, un instrument bazat pe inteligență artificială destinat generării de videoclipuri scurte.

Ce promitea browserul Atlas

Atlas a fost prezentat oficial pe 21 octombrie 2025 drept un browser construit în jurul inteligenței artificiale. OpenAI susținea atunci că obiectivul proiectului era schimbarea modului în care utilizatorii interacționează cu internetul.

Browserul integra funcții AI menite să ajute utilizatorii în căutări și navigare, într-un moment în care tot mai multe companii de tehnologie investeau în astfel de soluții.

Problemele semnalate după lansare

După apariția Atlas, mai multe analize au indicat că browserul avea dificultăți în a concura cu soluțiile deja existente pe piață.

Printre problemele menționate s-au numărat rezultatele mai puțin relevante oferite la căutări și accesul limitat către anumite surse. Unele comparații au arătat că produsul era încă în urma browserelor tradiționale, inclusiv a celor fără funcții AI integrate.

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