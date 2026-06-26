OpenAI a anunțat vineri că amână lansarea publică completă a modelului GPT-5.6, la solicitarea guvernului Statelor Unite, oferind inițial acces doar unui grup restrâns de parteneri verificați, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Decizia vine în contextul în care autoritățile americane încearcă să consolideze măsurile de securitate privind dezvoltarea și distribuirea celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.

Compania a precizat că identitatea partenerilor selectați a fost comunicată autorităților americane, iar lansarea limitată reprezintă o etapă temporară, desfășurată în colaborare cu administrația de la Washington.

Măsura este considerată importantă deoarece reflectă preocupările tot mai mari legate de impactul pe care modelele AI de ultimă generație îl pot avea asupra securității naționale.

Într-o postare publicată pe blogul oficial, OpenAI a explicat că noul model va fi disponibil, pentru moment, doar unui număr restrâns de parteneri verificați.

În paralel, compania va continua testarea sistemului și va colabora cu autoritățile americane pentru stabilirea unui cadru comun privind lansările viitoare ale modelelor AI de frontieră.

Potrivit companiei, înaintea lansării au fost prezentate guvernului planurile privind GPT-5.6, precum și principalele capabilități ale modelului. Obiectivul este identificarea eventualelor riscuri înainte ca tehnologia să fie pusă la dispoziția unui public larg.

OpenAI subliniază că această abordare este una temporară și că urmărește extinderea accesului în următoarele săptămâni, pe măsură ce vor fi finalizate procedurile convenite împreună cu autoritățile americane.

Decizia vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care dezvoltatorii de modele AI considerate „frontier models” pot pune voluntar aceste sisteme la dispoziția guvernului american cu până la 30 de zile înainte de lansarea către parteneri de încredere.

Scopul acestei inițiative este ca experții guvernamentali să poată evalua eventualele vulnerabilități și riscuri asociate modelelor de inteligență artificială extrem de performante.

Printre scenariile analizate se numără utilizarea AI pentru atacuri cibernetice sofisticate, dezvoltarea unor aplicații militare sau alte activități care ar putea afecta securitatea națională a Statelor Unite.

Deși acceptă colaborarea cu autoritățile americane în această etapă, OpenAI avertizează că un nivel atât de ridicat de supraveghere nu ar trebui să devină o practică permanentă.

Compania afirmă că va continua testarea riguroasă a modelului și cooperarea cu partenerii implicați, însă consideră că accesul extins al guvernului înaintea fiecărei lansări ar putea limita disponibilitatea tehnologiilor avansate pentru dezvoltatori, companii, specialiști în securitate cibernetică și parteneri internaționali care utilizează astfel de instrumente în activitatea lor.

OpenAI nu a făcut publică lista organizațiilor care au primit acces anticipat la noul model.

În centrul noii generații de modele se află GPT-5.6 Sol, prezentat de OpenAI drept cel mai performant model AI dezvoltat până în prezent.

Compania pregătește și alte două variante destinate unor categorii diferite de utilizatori: Terra, poziționat ca model intermediar, și Luna, o versiune optimizată pentru costuri mai reduse.

Prin această structură, OpenAI urmărește să ofere soluții adaptate atât companiilor mari, cât și dezvoltatorilor și organizațiilor care au nevoie de modele eficiente din punctul de vedere al resurselor utilizate.

Anunțul OpenAI apare într-un moment în care autoritățile americane manifestă un interes tot mai mare pentru controlul tehnologiilor AI de ultimă generație.

La începutul acestei luni, guvernul SUA a cerut companiei Anthropic să suspende accesul cetățenilor străini la modelele sale AI de frontieră, invocând motive de securitate națională. Compania se află în prezent într-un litigiu și într-un proces de reglementare cu autoritățile federale.

În același timp, atât OpenAI, cât și Anthropic au depus în mod confidențial documentația necesară pentru o ofertă publică inițială (IPO) în Statele Unite. Potrivit unei informații publicate de The New York Times, OpenAI analizează posibilitatea de a amâna listarea la bursă până anul viitor.

Evoluțiile recente arată că dezvoltarea inteligenței artificiale avansate este însoțită de un control tot mai strict din partea autorităților, care încearcă să găsească un echilibru între inovare și reducerea riscurilor asociate utilizării acestor tehnologii.