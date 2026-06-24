La mai bine de trei ani de la apariția inteligenței artificiale generative, Google continuă să domine piața globală a căutărilor online. Cu toate acestea, apar tot mai multe semnale că poziția construită de companie în ultimele două decenii începe să fie pusă la încercare de noile tehnologii bazate pe inteligență artificială și de schimbarea comportamentului utilizatorilor.

Deși controlează în continuare aproximativ 90% din piața motoarelor de căutare, Google se confruntă cu o competiție tot mai puternică din partea chatboturilor AI și a unor servicii alternative care câștigă popularitate, potrivit CNBC.

Servicii precum ChatGPT, Claude și Gemini sunt folosite de un număr tot mai mare de persoane care preferă să obțină informații prin conversații cu inteligența artificială în locul căutărilor tradiționale bazate pe liste de linkuri.

ChatGPT a depășit recent pragul de un miliard de utilizatori activi lunar și se află constant printre cele mai descărcate aplicații gratuite din ecosistemul Apple.

În paralel, și alte platforme câștigă teren. DuckDuckGo a raportat creșteri săptămânale ale instalărilor de până la 40%, iar Bing a depășit pentru prima dată pragul de un miliard de utilizatori în ultimul trimestru.

Datele citate de CNBC indică faptul că traficul motorului de căutare Google a înregistrat un ușor declin în ultima lună, în timp ce utilizarea ChatGPT a continuat să crească.

Google se confruntă simultan cu două tendințe aparent contradictorii.

În timp ce o parte dintre utilizatori migrează către instrumente conversaționale bazate pe AI, un alt segment al publicului caută în mod deliberat experiențe digitale fără intervenția inteligenței artificiale.

Un studiu realizat de Pew Research Center și publicat în luna martie arată că aproximativ jumătate dintre americani sunt mai degrabă îngrijorați decât entuziasmați de rolul pe care inteligența artificială îl va avea în viața de zi cu zi.

Ca răspuns la această cerere, DuckDuckGo a introdus opțiuni care permit utilizatorilor să limiteze sau să evite complet rezultatele generate de AI și să utilizeze o experiență de căutare mai apropiată de modelul clasic.

Competiția nu se poartă doar pentru utilizatori, ci și pentru specialiști.

În ultima perioadă, doi cercetători implicați în dezvoltarea inteligenței artificiale au părăsit Google. Noam Shazeer, unul dintre liderii proiectului Gemini, s-a alăturat OpenAI, iar John Jumper, cercetător al DeepMind, a trecut la Anthropic.

Plecările au atras atenția investitorilor, iar acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au înregistrat luni cea mai mare scădere zilnică din ultimul an, pierzând aproximativ 5% din valoare.

În încercarea de a răspunde noii realități tehnologice, Google accelerează integrarea inteligenței artificiale în propriile produse. La conferința anuală pentru dezvoltatori organizată în luna mai, directorul executiv Sundar Pichai a prezentat una dintre cele mai importante transformări din istoria motorului de căutare.

Funcția „AI Mode” a fost integrată direct în bara principală de căutare, semnalând că inteligența artificială devine elementul central al experienței Google Search.

Miza este una majoră pentru companie. Aproximativ trei sferturi din veniturile Google provin în continuare din publicitatea asociată căutărilor online, modelul de afaceri care a transformat compania într-unul dintre cei mai mari jucători din industria tehnologică.

Transformarea modului în care funcționează căutările online generează însă nemulțumiri în rândul editorilor și creatorilor de conținut.

Potrivit studiilor realizate de SparkToro și Similarweb, aproximativ 68% dintre căutările efectuate pe Google se încheie fără ca utilizatorii să acceseze un site extern. Informațiile sunt afișate direct în rezumatele generate de inteligența artificială, reducând astfel numărul de vizitatori trimiși către publicații și alte platforme online.

Roger Lynch, directorul general al grupului media Condé Nast, a declarat recent că scăderea traficului provenit din căutările Google este mai rapidă decât anticipau editorii.

În ciuda presiunilor venite din mai multe direcții, Google își păstrează poziția dominantă pe piață.

Acțiunile Alphabet s-au dublat în ultimul an, iar compania investește aproape 200 de miliarde de dolari în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Conducerea companiei susține că noile funcții bazate pe AI cresc implicarea utilizatorilor și că volumul căutărilor se află la un nivel record.

Cu toate acestea, ascensiunea chatboturilor, apariția unor alternative la căutarea tradițională și nemulțumirea unei părți a utilizatorilor față de rezultatele generate automat arată că dominația Google asupra internetului se confruntă cu una dintre cele mai importante provocări din ultimii ani.