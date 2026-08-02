Setarea din Waze și Google Maps care poate reduce consumul de combustibil

Waze și Google Maps îi pot ajuta pe șoferi să consume mai puțină benzină sau motorină, dacă traseul este ales în funcție de traficul real. Potrivit Google Maps Help, ruta cea mai scurtă nu este întotdeauna și cea mai economică, deoarece aglomerația, opririle repetate și accelerările frecvente pot crește consumul.

Mulți șoferi aleg automat traseul cu cei mai puțini kilometri sau pe cel care pare cel mai rapid. În practică, un drum mai lung, dar liber, poate necesita mai puțin combustibil decât traversarea unei zone aglomerate. Aplicațiile de navigație analizează permanent condițiile din trafic și pot propune variante prin care sunt evitate ambuteiajele.

Waze și Google Maps nu au un buton dedicat exclusiv economisirii carburantului. Diferența este făcută de ruta selectată înaintea plecării și de actualizările primite pe parcursul drumului. Potrivit specialistului în conducere defensivă Titi Aur, citat de Playtech, șoferii ar trebui să aleagă traseele pe care circulația este mai fluidă, chiar dacă acestea nu sunt cele mai scurte.

Deplasarea în trafic aglomerat presupune frânări, accelerări și perioade în care mașina stă pe loc. Acest mod de circulație poate consuma mai mult combustibil decât menținerea unei viteze constante pe un traseu ceva mai lung.

Aplicațiile pot identifica blocajele și pot recomanda drumuri ocolitoare, inclusiv variante care trec prin zone periferice, unde traficul este mai redus.

Un traseu cu mai mulți kilometri poate deveni mai economic dacă permite deplasarea fără opriri frecvente. O rută liberă poate însemna mai puține frânări și porniri, menținerea unei viteze constante și un consum total mai mic.

În schimb, un drum scurt prin centrul unui oraș aglomerat poate crește consumul, chiar dacă distanța parcursă este redusă. Pentru alegerea unui traseu mai eficient, șoferii trebuie să verifice rutele alternative oferite de aplicație și să urmărească varianta cea mai rapidă în condițiile de trafic existente în acel moment.

Zonele despre care se știe că sunt frecvent aglomerate pot fi evitate și manual.

În condițiile în care prețurile carburanților sunt ridicate, iar costul unui plin poate ajunge spre 500 de lei, reducerea consumului devine importantă.

Economia realizată la o singură deplasare poate fi redusă, însă alegerea constantă a unor trasee fluide poate produce diferențe pe termen lung.

Consumul nu este diminuat prin atingerea unei viteze cât mai mari, ci prin evitarea circulației neregulate. Folosirea rutelor recomandate în timp real de Waze și Google Maps poate limita timpul petrecut în ambuteiaje și cantitatea de combustibil consumată.