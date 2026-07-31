IPJ Argeș verifică firma locală de transport care a pus la dispoziția echipei Dinamo 2 microbuzul implicat vineri în accidentul de la Câmpulung Muscel. Vehiculul era condus de un bărbat de 83 de ani, iar în urma impactului cu un copac a murit maseurul echipei, Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani.

Microbuzul implicat în accidentul produs vineri la Câmpulung Muscel nu aparținea clubului Dinamo, ci fusese închiriat pentru perioada cantonamentului echipei secunde de la o firmă locală de transport. Societatea a asigurat atât vehiculul, cât și conducătorul auto.

Polițiștii Biroului Rutier Câmpulung au stabilit, în urma primelor verificări, că microbuzul cobora o pantă înainte de producerea accidentului.

„Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung a reieșit că acesta cobora o pantă în momentul în care, din împrejurări ce urmează să fie stabilite prin cercetări, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost efectuată cursa.

Anchetatorii analizează separat și situația șoferului de 83 de ani, inclusiv condițiile în care acesta era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru transportul de persoane.

Clubul Dinamo a anunțat că, potrivit primelor informații pe care le deține, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timp ce conducea.

„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului”, a transmis clubul.

IPJ Argeș a anunțat că șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza stării sale medicale. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical în stare de inconștiență.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în stare gravă.

Potrivit polițiștilor, în microbuz se aflau 18 persoane, dintre care șapte adulți și 11 minori. Tinerii care făceau parte din lotul Dinamo 2 aveau vârste cuprinse între 17 și 21 de ani.

În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, aflat pe scaunul din dreapta șoferului, a murit după ce manevrele de resuscitare au eșuat.

Echipele medicale au încercat timp de aproximativ 45 de minute să îl resusciteze.

Constantin Covaciu era maseurul echipei Dinamo 2 și a făcut parte din staff-ul medical al formației conduse de Zeljko Kopic până în iunie 2024, când a fost înlocuit împreună cu ceilalți maseuri.

Printre răniți s-a numărat și antrenorul Adrian Ropotan (39 de ani), fost jucător la clubul Dinamo, care a fost transportat la spital și operat de urgență. Socrul său, celebrul jucător la LOTO Stelian Ogică, a dat detalii despre starea sa. Antrenorul a fost operat la o mână fracturată, prin care i-a ieșit osul, i s-a făcut investigații amănunțite și e în afara pericolului.

Antrenorul echipei Dinamo 2, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost internat. Acesta se află în afara oricărui pericol. Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa era cazată la un hotel din zona municipiului Câmpulung Muscel și urma să joace a doua zi un meci cu Aro Câmpulung.

În momentul accidentului, microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.