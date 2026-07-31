Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații își vor susține în continuare amendamentele la Legea ANI, după ce PNL a redepus proiectul în Parlament. Liderul PSD l-a acuzat pe Dominic Fritz că ocupă „ilegal” funcția de primar al Timișoarei și a susținut că acesta ar trebui să își înceteze mandatul în urma unei decizii definitive privind conflictul de interese. Întrebat dacă PSD va depune din nou amendamente la proiectul de lege, Grindeanu a afirmat că așteaptă să vadă noua formă a actului normativ.

„N-am văzut forma, eu sper să fie una corectă, transparentă”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că proiectul respins joi în Senat nu a fost inițiat de PSD, ci de actuala coaliție de guvernare, și a apărat amendamentele propuse de social-democrați.

„Proiectul de lege n-a fost depus de PSD, a fost depus de coaliţia de guvernare actuală. Am încercat, prin amendamentele pe care le-am făcut, să facem un proiect de lege cât mai bun”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a acuzat PNL, USR și AUR că au blocat adoptarea proiectului și a susținut că decizia ar putea afecta fondurile europene.

„Gestul PNL şi USR, de mână cu AUR, face posibilă sacrificarea a 770 de milioane de euro pentru liniştea domnului Fritz”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a susținut că Dominic Fritz se află în funcție în mod nelegal, invocând existența unei decizii definitive a instanței.

„De mai bine de o lună de zile, domnul Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese. De mai bine de o lună, Fritz ocupă, ilegal, scaunul de primar la Timişoara”, a afirmat liderul PSD. Acesta a adăugat că, în opinia sa, prefectul județului Timiș ar fi trebuit să constate încetarea mandatului. „Domnul Fritz trebuie să părăsească acest post”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că PSD va susține din nou amendamentele prin care persoanele declarate definitiv incompatibile sau aflate în conflict de interese să își piardă mandatul imediat.

„Dacă această lege nu conţine acest lucru, evident că ne vom susţine în continuare acele amendamente. Atunci când e o decizie definitivă şi irevocabilă, pentru că ai fost incompatibil sau în conflict de interese, eu cred că trebuie să părăseşti funcţia pe care te afli”, a declarat Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin după ce președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că Legea ANI a fost redepusă în Parlament, la o zi după ce proiectul a fost respins în Senat.

Abrudean a afirmat că noul proiect este „pro-transparență și respectă Constituția”, solicitând PSD „să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale”.

Proiectul a generat un schimb de acuzații între PSD și USR. Social-democrații au susținut că PNL, USR și AUR au blocat legea pentru a-l proteja pe Dominic Fritz, în timp ce USR a acuzat PSD că a introdus amendamente „cu dedicație”, care îl vizau direct pe liderul formațiunii.