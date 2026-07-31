Electrica lansează, începând cu luna august, programul „Ținem România Aprinsă”, prin care anumite companii alimentate cu energie electrică de societate vor putea beneficia de patru ore de energie activă gratuită. Măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra Sistemului Electroenergetic Național, generate de oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă și de nivelul foarte scăzut al Dunării.

Programul se adresează clienților industriali ai Electrica care își pot muta o parte din activitatea desfășurată în intervalul 19:00–23:00 către orele prânzului, când producția de energie fotovoltaică depășește consumul.

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, le-a transmis companiilor că singura condiție pentru a beneficia de facilitate este reprogramarea consumului în intervalul în care există surplus de energie solară.

„În august, prin programul «Ținem România Aprinsă», energia activă pe care o mutați pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură. Singura investiție este o decizie”, a transmis acesta într-o postare publicată pe LinkedIn.

Potrivit șefului Electrica, intervalul 19:00–23:00 reprezintă cea mai dificilă perioadă pentru Sistemul Electroenergetic Național.

Acesta a explicat că debitul foarte redus al Dunării afectează producția de energie, în timp ce la prânz există un excedent generat de panourile fotovoltaice: „Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară echilibrul se cumpără tot mai scump. La prânz soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipsește ora potrivită”.

Directorul Electrica consideră că marii consumatori pot contribui decisiv la echilibrarea sistemului energetic prin simpla mutare a unor procese industriale în timpul zilei.

„O familie poate stinge un bec, o fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat. O moară pornită la prânz, un depozit răcit cu patru ore mai devreme. Atât”, a transmis acesta.

Anunțul vine după ce Transelectrica a avertizat că Sistemul Electroenergetic Național este supus unei presiuni ridicate, în special în intervalul de seară.

Pe lângă oprirea Unității 1 de la CNE Cernavodă, există riscul ca și Unitatea 2 să fie afectată, în timp ce seceta și temperaturile extreme pun presiune asupra producției și pieței de energie din mai multe state europene.