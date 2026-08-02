OPEC+ mărește producția de petrol. Cum ar putea influența prețurile carburanților

OPEC+ a decis duminică să majoreze producția de petrol cu 188.000 de barili pe zi începând din septembrie, continuând retragerea treptată a restricțiilor introduse în 2023. Măsura ar putea crește oferta de țiței și reduce presiunile asupra prețurilor, însă efectele depind de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. Decizia încheie planul prin care alianța a renunțat, în mai multe etape, la reducerile voluntare aplicate în urmă cu trei ani pentru susținerea cotațiilor petrolului. Potrivit Bloomberg, majorarea aprobată pentru luna septembrie păstrează ritmul creșterilor lunare începute în primăvară.

Decizia a fost convenită de cele șapte țări implicate în programul reducerilor voluntare: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman. Deși nivelul producției este majorat treptat, cantitățile suplimentare nu ajung încă în totalitate pe piața internațională.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează în continuare exporturile din zona Golfului Persic și limitează disponibilitatea unor volume de petrol.

OPEC+ a continuat creșterile de producție în ultimele luni, inclusiv în perioada confruntărilor dintre Iran și Israel. Alianța a urmărit astfel să pregătească piața pentru o ofertă mai mare, fără să provoace dezechilibre în cazul în care livrările din regiune ar fi fost perturbate.

Majorarea cu 188.000 de barili pe zi este considerată, pentru moment, mai degrabă simbolică, deoarece impactul său asupra pieței rămâne limitat.

În cazul în care transporturile de petrol din Golful Persic vor reveni la normal, OPEC+ ar putea accelera ritmul creșterii producției.

O cantitate mai mare de țiței disponibilă pe piață ar putea contribui la refacerea stocurilor mondiale, reduse în ultimele luni pe fondul tensiunilor geopolitice. Majorarea ofertei ar putea tempera presiunile asupra prețurilor carburanților și, ulterior, asupra inflației.

În 2023, mai multe state membre OPEC+, conduse de Arabia Saudită și Rusia, au introdus reduceri voluntare ale producției pentru a sprijini prețul petrolului.

Măsurile au fost adoptate în contextul încetinirii economiei mondiale și al reducerii cererii de țiței. Din 2026, alianța a început să elimine treptat aceste restricții, prin majorări lunare succesive.

Analiștii avertizează că evoluția producției va rămâne legată de situația din Orientul Mijlociu. O detensionare a conflictului ar putea permite reluarea exporturilor la capacitate mai mare și ar putea conduce la un surplus de petrol pe piața mondială în a doua parte a anului.

Într-un asemenea scenariu, creșterea ofertei ar putea reduce prețul țițeiului și ar putea avea ulterior efecte asupra tarifelor la carburanți și energie.