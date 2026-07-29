Economie

Motorina s-ar putea ieftini. Parlamentul a adoptat legea care reduce acciza

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Motorina s-ar putea ieftini. Parlamentul a adoptat legea care reduce accizaCombustibil. Sursa foto: Flynt | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, act normativ care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, măsuri privind exporturile de motorină și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru anumite venituri din sectorul petrolier. Inițiatorii susțin că măsurile ar trebui să ducă la scăderea prețului plătit de consumatori la pompă.

Proiectul a fost adoptat cu 293 de voturi pentru, două abțineri și un deputat care nu a votat.

Ce măsuri prevede legea

Actul normativ declară situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și introduce un pachet de măsuri destinat limitării efectelor asupra economiei și consumatorilor.

Printre principalele prevederi se numără:

-reducerea temporară a accizei la motorină; -aplicarea cotei de TVA de 19% pentru benzină și motorină în segmentul de rafinare și comercializare en-gros și cu amănuntul; -instituirea unei contribuții de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea țițeiului extras din România; -limitarea exporturilor de motorină, care vor putea fi realizate doar cu acordul ministerului de resort și al ministerului cu atribuții în domeniul economic.

În plus, legea permite operatorilor economici să reducă temporar conținutul de biocarburant din benzina introdusă pe piață, de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării măsurilor de protecție.

Mașini

Masini. Sursa foto: Freepik

Bogdan Ivan: „Prețul final ar trebui să scadă”

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat, după votul din plen, că măsurile adoptate ar trebui să se reflecte într-un preț mai mic al motorinei atât pentru populație, cât și pentru companii.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important (...). Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privați, dar și pentru companiile din țara noastră”, a afirmat parlamentarul.

Potrivit acestuia, proiectul a fost inițiat de PSD în urmă cu o săptămână, a fost adoptat luni de Senat și a primit susținerea mai multor grupuri parlamentare în comisiile de specialitate.

PSD susține că prețul motorinei nu a urmat evoluția cotației petrolului

Bogdan Ivan a afirmat că, în perioada în care PSD a ieșit de la guvernare, prețul motorinei a continuat să crească, deși cotația internațională a petrolului a scăzut.

„În clipa în care am plecat, împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, din actualul guvern, în 23 aprilie, aveam o cotație a barilului de petrol la 105 dolari și un preț de 9 lei pe litru de motorină. Astăzi avem o cotație de 78 de dolari pe baril și 10 lei pe litru de motorină”, a declarat acesta.

Deputatul PSD a susținut că, în perioada în care ordonanța privind declararea stării de criză nu a mai fost în vigoare, consumatorii ar fi plătit aproximativ un leu în plus pentru fiecare litru de motorină și că noua lege urmărește corectarea acestei situații prin intervenția temporară asupra pieței carburanților.

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