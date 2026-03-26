Guvernul declară criză pe piața carburanților până la 30 iunie 2026. Adaosurile comerciale, plafonate la nivelul din 2025, iar exporturile - controlate strict

Guvernul condus de Ilie Bolojan a declarat, joi, prin Ordonanța de urgență adoptată în ședință, situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de cel mult trei luni, atât timp cât persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

„Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței”, se arată în comunicatul oficial al Guvernului.

Situația de criză este declarată în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024.

Ordonanța de urgență adoptată de Guvern stabilește limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină și motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intracomunitare.

„Măsura are în vedere descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici și al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenția Națională de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial”, a mai transmis Guvernul.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Actul normativ introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minimum 2%, pe perioada de aplicare a măsurilor:

„Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne”.

Pentru asigurarea necesarului intern de consum, exportul de motorină și țiței va fi permis doar după obținerea acordului ministerelor de resort:

„Mai exact, pe durata situației de criză, încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină și țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină și țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei”.

Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

Ordonanța de urgență conține și modificări privind piața gazelor naturale, care vizează eliminarea ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară, delimitarea corectă a atribuțiilor instituțiilor publice, evitarea disfuncționalităților în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale, prevenirea dezechilibrelor între participanții la piață și reducerea riscului de litigii.

Executivul precizează că, în lipsa acestor intervenții legislative, ar fi existat riscuri privind asigurarea continuității în aprovizionarea consumatorilor și apariția unor blocaje operaționale în piața gazelor naturale.

Principalele modificări includ instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor, introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum, stabilirea unor reguli explicite de calcul – inclusiv determinarea stocurilor minime și recalcularea cantităților – precum și reglementarea unui mecanism de ajustare periodică pe baza datelor transmise de operatorii din piață.

Totodată, sunt introduse obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.

Actul normativ instituie și un mecanism de verificare a aplicării prevederilor de către instituțiile statului, precum și un set de contravenții:

„Astfel, pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliul Concurenței, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 de zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor actului normativ, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate”.

La nivelul Guvernului, se mai arată în comunicat, grupul de lucru constituit pentru identificarea și promovarea soluțiilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să monitorizeze situația internațională și să propună noi măsuri adaptate evoluțiilor globale.