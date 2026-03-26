Guvernul va limita marja comercială a benzinei și motorinei. Tanczos Barna: Vom continua discuțiile pentru a putea adopta măsuri suplimentare

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat, preluând o informare a vicepremierului Tanczos Barna, că Guvernul a aprobat, în ședința de joi, ordonanța de urgență care limitează marja comercială a benzinei și motorinei și condiționează exportul de combustibili de obținerea unei autorizații, pentru a combate speculațiile și a proteja aprovizionarea cu combustibil.

„Decizia actuală este primul pas către reglementarea preţurilor pe piaţa combustibililor, care previne vânzările speculative şi speculaţiile şi introduce, practic, o interdicţie la export, pentru ca o cantitate mai mare din combustibilul produs de rafinăriile naţionale să rămână în ţară. În acelaşi timp, se poate reduce conţinutul de biocombustibil al benzinei, ceea ce înseamnă un preţ mai mic. UDMR susţine în continuare că sunt necesare intervenţii suplimentare şi limitarea preţurilor. Vom continua discuţiile în cadrul coaliţiei pentru a putea adopta măsuri suplimentare care să ţină sub control preţurile la benzinării”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit sursei citate, măsurile adoptate de Guvern prevăd declararea stării de criză pe piața petrolului și/sau a produselor petroliere până pe data de 30 iunie, cu posibilitatea prelungirii, limitarea marjei comerciale, astfel încât, între 1 aprilie și 30 iunie, în cazul benzinei și motorinei, aceasta să nu depășească marja medie aplicată de operatorul economic în 2025, precum și condiționarea exportului de obținerea unei autorizații.

Astfel, exportul de benzină și motorină, precum și livrarea acestora în interiorul Uniunii Europene sunt posibile doar cu autorizarea prealabilă, în scris, din partea Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei.

Ordonanța prevede și reducerea conținutului obligatoriu de biocombustibil, astfel încât nivelul acestuia în benzina comercializată pe piață poate fi scăzut temporar de la 8% la minimum 2% pe durata măsurilor de protecție.

Ordonanța prevede, de asemenea, și aplicarea de amenzi pentru depășirea limitei de marjă sau pentru exportul fără autorizație.