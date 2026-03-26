Ce prevede Ordonanța privind criza carburanților. Veniturile din TVA vor fi redirecționate

Guvernul ar urma să adopte, în ședința de joi, ordonanța de urgență privind criza carburanților, un act normativ care ar permite intervenția directă în piață și ar urmări asigurarea aprovizionării pentru populație și economie. Ședința este programată la ora 11:00, iar autoritățile au anunțat că un nou pachet de măsuri ar urma să fie prezentat în perioada imediat următoare.

Executivul a anunțat anterior că actul normativ va fi adoptat în cadrul ședinței ordinare, în contextul presiunilor din piața carburanților generate de evoluțiile internaționale. Proiectul a fost deja ajustat față de forma inițială.

Astfel, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, operatorii economici care produc combustibili ar urma să fie exceptați de la plafonarea adaosului comercial, ceea ce înseamnă că rafinăriile nu vor intra sub incidența acestei măsuri.

În același timp, nivelul sancțiunilor a fost diminuat semnificativ. Dacă varianta inițială stabilea amenzi cuprinse între 5% și 10% din cifra de afaceri, noua formă a proiectului indică penalități între 0,5% și 1%.

În paralel cu pregătirea ordonanței, Guvernul a organizat consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ședință la care sindicatele nu au participat.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că autoritățile lucrează la un set de măsuri menite să stabilizeze piața și să limiteze efectele scumpirilor.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României”, a declarat premierul Bolojan.

Potrivit Executivului, pachetul de măsuri este construit pe ideea împărțirii costurilor între stat, mediul privat și cetățeni, dar și pe aplicarea unor soluții care să aibă efecte minime asupra pieței și să fie ușor de implementat.

Guvernul a anunțat că schemele de sprijin existente pentru sectoarele transporturilor și agriculturii au fost prelungite, iar în cazul transportatorilor au fost majorate sumele acordate prin rambursarea unei părți din acciza la carburant.

Datele transmise de Executiv arată că impactul acestor măsuri depășește 1 miliard de lei. În plus, autoritățile au transmis că, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fondurile necesare pentru decontări, astfel încât întârzierile semnalate anterior să fie recuperate.

De asemenea, proiectul de ordonanță a fost prezentat de premier și de ministrul Energiei, în cadrul discuțiilor cu partenerii sociali.

„Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale. În prima şedinţă de Guvern vom aproba o Ordonanţă de Urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a mai precizat prim-ministrul.

În plan politic, discuțiile privind măsurile pentru piața carburanților au generat poziții diferite în interiorul coaliției. PSD a solicitat reducerea accizelor și a transmis că intervenția Guvernului este întârziată, în timp ce PNL a cerut continuarea dialogului și a criticat declarațiile social-democraților. În acest context, au avut loc și discuții cu reprezentanți ai sindicatelor, pentru evaluarea impactului creșterii prețurilor.

Pe de altă parte, reprezentanții industriei petroliere au transmis Guvernului o serie de propuneri. Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere a cerut, printre altele, limitarea adaosului comercial în raport cu nivelul din 2025, reducerea TVA și suspendarea unor taxe pe durata crizei. Totodată, aceștia au atras atenția asupra riscului apariției unor dezechilibre în piață, în lipsa unor măsuri calibrate.

Adoptarea ordonanței vine după ce, anterior, ședința de Guvern în care urma să fie declarată situația de criză pe piața petrolului și produselor petroliere a fost amânată, în urma deciziei Consiliului Economic și Social de a amâna avizarea actului normativ.