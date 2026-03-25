Guvernul analizează compensarea prețului carburanților din TVA-ul suplimentar colectat. Consilierul lui Ilie Bolojan: Cum s-a dat în 2022

Guvernul ar putea introduce o schemă de compensare a prețurilor la carburanți, folosind veniturile suplimentare din TVA generate de scumpiri. Măsurile sunt în discuție și trebuie să respecte limitele bugetare, relatează Antena 3.

Guvernul ar putea interveni pentru a atenua creșterea prețurilor la carburanți printr-un mecanism de compensare similar celui aplicat în 2022, când a avut loc criza energetică generată de războiul din Ucraina. Informația a fost prezentată de consilierul premierului, Ionuț Dumitru.

Acesta a spus că măsura ar urma să fie finanțată din veniturile suplimentare încasate la buget din TVA, ca urmare a majorării prețurilor la pompă. „Noi am crescut TVA-ul anul trecut. Acum spuneți că Guvernul ar trebui să scadă TVA-ul!? Ceea ce a spus premierul e următorul lucru: toate resursele create de acest preț mai mare, acest TVA colectat mai mult la buget se va transpune, va fi dat înapoi”, a declarat consilierul lui Ilie Bolojan.

Întrebat cum va fi implementată concret această compensare, Dumitru a declarat: „Cum s-a dat în 2022”.

Consilierul premierului a spus că pachetul de măsuri este aproape de finalizare, dar nu a fost încă adoptat. „E o chestiune de zile până când va fi adoptat acest pachet, dar încă se discută. Până la urmă se va găsi o formulă care să se încadreze în anvelopa bugetară”, a spus Dumitru.

El a declarat că orice intervenție trebuie să fie atent calibrată, astfel încât să nu afecteze piața. „Trebuie luate niște măsuri care ajută și nu încurcă, noi avem în momentul de față nevoie să nu asistăm la penurie. Riscul acesta e mic, dar măsurile pe care le luăm ar trebui să mențină fluidizarea aprovizionărilor”, a spus consilierul premierului.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, deciziile Guvernului sunt condiționate de situația finanțelor publice. „O țară care are încă deficite bugetare foarte mari, 6,2% din PIB, cât este ținta pentru anul acesta, nu poate spune că are un spațiu de manevră foarte ridicat. Noi avem o constrângere esențială să reducem deficitul bugetar. Sigur că în astfel de situații cum este acest șoc pe care îl vedem cu toții ar fi trebuit să avem spațiu fiscal, dar nu îl avem”, a spus el.

În aceste condiții, autoritățile iau în calcul doar utilizarea sumelor suplimentare provenite din TVA. „Dacă la un preț de 8 lei combustibili la pompă, prețul pe care îl aveam înainte de această creștere, aveam un TVA în jur de 1,38 pe litru, astăzi la un preț de 10 lei, e un preț de 1,73 de lei pe litru. E vorba de un câștig de 35 de bani TVA în plus. Discutăm de un impact de câteva săptămâni. Dacă s-ar stabiliza prețurile petrolului și prețurile la pompă ar rămâne aici, pe un an întreg putem face un calcul foarte simplu, câte milioane de tone se consumă anual în România”, a declarat Ionuț Dumitru.