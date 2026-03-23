Carburanții, tot mai scumpi. Cât a ajuns să coste un plin de motorină, la început de săptămână

Prețurile carburanților continuă să crească. În marile orașe, inclusiv în București, tarifele la pompă s-au apropiat de niveluri record, iar specialiștii avertizează că scumpirile nu se vor opri în acest punct. Benzina standard costă între 9,13 și 9,26 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 9,82 și 9,97 lei pe litru, potrivit Capital. Deși Guvernul ar urma să ia anumite măsuri legate de prețurile carburanților, economistul Adrian Negrescu susține că acestea nu vor fi suficiente.

Diferențele între stațiile de distribuție sunt minime, ceea ce arată că marile rețele au aliniat prețurile la un nivel ridicat. Un plin de 50 de litri costă aproximativ 460 de lei la benzină și 490 de lei la motorină. Creșterea prețurilor este alimentată de tensiunile internaționale și de dependența României de importuri, mai ales pentru motorină.

Potrivit economistului Adrian Negrescu, prețurile carburanților vor continua să crească.

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.r. – spre 12 lei/Litru de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz. Iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict”, a arătat economistul.

Negrescu mai spune că aproape 80% din consumul de motorină provine din import, în principal din Turcia, iar capacitatea internă de rafinare este limitată.

„Deja vorbim de ce spuneați dvs., un preț de 12, chiar 13 lei pentru sortimentele premium de motorină, în primul rând. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar OMV Petrom, rafinăria OMV Petrom, funcționează la o limită redusă”, a adăugat acesta.

Chiar și eventualele măsuri guvernamentale sunt considerate insuficiente, reducerea accizelor fiind imposibilă.

„Nu cred că va rezolva problema, iar de reducerea accizei nu se poate pune problema, în condițiile în care noi nu avem bani pentru a face acest lucru. Din această perspectivă singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol”, a mai spus economistul.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a vorbit despre posibilele efecte ale creșterii prețurilor la carburanți și despre modul în care autoritățile ar trebui să reacționeze în cazul unei crize pe piața energetică, subliniind necesitatea unor soluții rapide pentru România, potrivit site-ului președinției.

În prezent, instituțiile statului analizează mai multe scenarii, iar dialogul dintre Guvern și mediul economic este esențial înainte de orice măsură excepțională. Burnete a apreciat că o abordare graduală este cea mai sigură.

„Cred că în clipa de faţă sunt importante două lucruri. Unul, trebuie să acţionăm rapid, fără să ne aruncăm cu capul înainte”, a spus consilierul, menționând că un mesaj politic de prudență ar trebui urmat înainte de luarea deciziilor majore.

El a adăugat că ministerele implicate lucrează la evaluări tehnice și financiare, inclusiv posibile modificări ale accizelor sau alte instrumente fiscale care ar putea fi aplicate dacă situația se deteriorează. Totodată, autoritățile monitorizează piața internațională pentru a înțelege impactul asupra României.

Burnete a atras atenția asupra riscurilor deciziilor luate în grabă.

„Să anunţi în secunda doi o măsură, ca după aia să se întâmple altceva, care te ia prin surprindere, nu e cel mai înţelept mod de a acţiona”, a subliniat el.

El a explicat că piața globală de energie este influențată de fluxuri care trec prin puncte strategice sensibile, iar eventualele blocaje pot avea efecte rapide la nivel mondial. În aceste condiții, o reducere temporară a consumului ar putea deveni inevitabilă dacă oferta este afectată.