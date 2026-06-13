Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Orientul Mijlociu traversează, în iunie 2026, unul dintre cele mai paradoxale momente din istoria sa recentă: în timp ce diplomații americani și iranieni negociază detaliile tehnice ale unui acord nuclear care ar putea redefini arhitectura de securitate a regiunii, forțele armate ale celor două state fac schimb de lovituri deasupra Golfului Persic. Doborârea unui elicopter american de atac în apropierea Strâmtorii Hormuz, riposta aeriană ordonată de președintele Donald Trump și valul de drone iraniene lansate asupra bazelor americane din regiune au transformat masa negocierilor într-un teren minat, în care fiecare incident militar poate spulbera luni întregi de eforturi diplomatice. Și totuși, în mod surprinzător, procesul diplomatic nu s-a prăbușit.

Dimpotrivă, potrivit relatărilor din presa americană, negocierile dintre Washington și Teheran au atins cel mai avansat stadiu din ultimii ani, iar părțile au reușit să restrângă divergențele la patru mari dosare nucleare. În cele ce urmează analizăm conținutul acestor negocieri, dinamica escaladării militare care le însoțește, rolul Libanului în ecuația regională și mizele financiare și energetice ale unui eventual compromis.

Relația dintre Statele Unite și Iran a oscilat, în ultimul deceniu, între speranța unui acord cuprinzător și pragul confruntării directe. După retragerea americană din acordul nuclear din 2015 (JCPOA) și după anii de „presiune maximă”, urmați de runde succesive de negocieri eșuate, puțini observatori mai credeau într-o revenire la masa tratativelor. Cu toate acestea, contextul anului 2026 – marcat de un război de uzură între Israel și Iran, de închiderea Strâmtorii Hormuz și de costurile economice tot mai apăsătoare pentru ambele tabere – a creat o fereastră de oportunitate pe care niciuna dintre părți nu își permite să o ignore complet.

Spre deosebire de rundele anterioare, actualele discuții nu mai vizează principii generale, ci aspecte tehnice precise: cantități de uraniu, numărul instalațiilor de îmbogățire, regimul inspecțiilor și calendarul deblocării fondurilor iraniene. Această granularitate este, în sine, un semn de progres: părțile au depășit faza declarațiilor de intenție și negociază acum literele mici ale unui posibil acord. Faptul că divergențele au fost reduse la patru chestiuni centrale arată că ambele capitale consideră compromisul posibil – chiar dacă fiecare dintre cele patru dosare rămase este suficient de sensibil pentru a bloca, singur, întreaga negociere.

Cele patru dosare-cheie ale negocierilor nucleare

Prima mare problemă privește stocul de uraniu îmbogățit acumulat de Iran de-a lungul anilor, perceput la Washington drept cea mai directă amenințare la adresa regimului de neproliferare. Americanii doresc ca acest stoc să fie neutralizat – fie prin scoaterea sa de pe teritoriul iranian, fie prin transformarea sa tehnică într-o formă inutilizabilă pentru scopuri militare. Semnificativ este faptul că trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, împreună cu Jared Kushner, au vizitat recent laboratorul nuclear american de la Oak Ridge, tocmai pentru a examina soluțiile tehnice prin care stocul iranian ar putea fi neutralizat în eventualitatea unui acord. Această vizită sugerează că administrația americană tratează scenariul unui compromis cu maximă seriozitate și pregătește deja infrastructura necesară implementării lui.

Facem o paranteză și spunem: am căutat cele mai recente relatări și există detalii destul de concrete despre opțiunile aflate pe masă. Iată ce se conturează: Dimensiunea stocului. Iranul deține aproape 1.000 de livre (circa 450 kg) de uraniu îmbogățit la 60%, suficient pentru aproximativ 10 arme nucleare, potrivit inspectorilor internaționali, iar experții estimează că acest material ar putea fi adus la puritate de uz militar în câteva săptămâni sau chiar zile, dacă ar exista o instalație funcțională. Trump a insistat ca Iranul să predea ceea ce el numește „praful nuclear", în timp ce oficialii iranieni au repetat că țara are dreptul la un program nuclear fără arme.

- varianta care pare să se impună. Potrivit unei relatări recente bazate pe oficiali americani, acordul ar urma să includă diluarea stocului existent de uraniu îmbogățit, mai degrabă decât predarea lui, alături de suspendarea extinsă a îmbogățirii, dezafectarea unor situri nucleare și inspecții inopinate.

Iranul ar fi oferit încă din februarie, la negocierile informale de la Geneva, diluarea stocului de la 60% la 3,67% printr-un proces ireversibil, sub monitorizarea AIEA; Conversia în pulbere de oxid de uraniu — un pas intermediar comun ambelor scenarii. Primul pas comun ar fi conversia uraniului din formă gazoasă într-o pulbere „inerent mai stabilă", ceea ce ar face transportul semnificativ mai sigur; Scoaterea din țară cu sprijin american — aici intervine vizita la Oak Ridge. Administrația Națională pentru Securitate Nucleară a Departamentului american al Energiei dispune de o instalație mobilă de procesare a uraniului care poate fi desfășurată de la laboratorul Oak Ridge din Tennessee.

Witkoff și Kushner au discutat acolo cu specialiștii Departamentului Energiei realitățile tehnice ale eliminării și verificării stocului iranian, într-o consultare cu aproximativ 100 de experți; Distrugerea pe loc, în Iran — preferată de unii experți în neproliferare. Argumentul este că distrugerea stocului în Iran ar elimina problema cine intră în posesia materialului și ce ar putea face Iranul cu el dacă i-ar fi returnat în anumite condiții.

Chiar dacă Iranul ar accepta să predea sau să neutralizeze uraniul, operațiunea ar implica echipe de excavare, inspectori nucleari internaționali și specialiști în materiale periculoase lucrând în instalații subterane grav avariate, fără certitudini privind starea materialului. Experții avertizează totodată că ar fi dificil de confirmat că Iranul a distrus efectiv întregul stoc.

SUA ar dori oprirea îmbogățirii pentru 20 de ani, Iranul a oferit 10, iar oficialii americani se așteaptă la un compromis în jur de 15 ani. Discuțiile au inclus și un memorandum preliminar de 60 de zile privind extinderea armistițiului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Al doilea dosar privește infrastructura de îmbogățire a uraniului. Statele Unite ar dori, în esență, dezafectarea completă a capacităților iraniene în acest domeniu, în timp ce Teheranul abordează problema dintr-o perspectivă de principiu: dreptul de a îmbogăți uraniu este prezentat drept un atribut inalienabil al suveranității naționale și o linie roșie a programului nuclear civil.

Compromisul aflat pe masă pare să fie unul aritmetic: Iranul ar accepta închiderea a două dintre instalațiile sale de îmbogățire, dar insistă ca una să rămână funcțională – nu neapărat pentru valoarea sa industrială, cât pentru semnificația sa simbolică. Menținerea unei singure instalații active ar permite conducerii de la Teheran să susțină, în fața propriei opinii publice și a facțiunilor radicale din interiorul regimului, că nu a capitulat și că dreptul legitim al țării la tehnologia nucleară a fost prezervat.

Strâns legată de problema instalațiilor este chestiunea parametrilor tehnici ai programului nuclear iranian: nivelul maxim de îmbogățire permis, numărul și tipul centrifugelor, precum și durata restricțiilor. Experiența acordului din 2015 a arătat că tocmai aceste detalii tehnice determină, în practică, așa-numitul „breakout time” – intervalul de care Iranul ar avea nevoie pentru a produce material fisionabil suficient pentru o armă nucleară. Washingtonul urmărește un pachet de restricții care să extindă acest interval la o durată considerată sigură, în timp ce Teheranul încearcă să păstreze cât mai mult din know-how-ul și infrastructura acumulate, invocând caracterul pașnic al programului său.

Cel de-al patrulea dosar este, probabil, cel mai delicat dintre toate: regimul de verificare. Partea americană solicită introducerea unor inspecții de tip „snap inspection” – controale care pot fi efectuate oricând și oriunde pe teritoriul iranian, fără avertisment prealabil. Sensibilitatea acestei cerințe decurge din geografia programului nuclear iranian: numeroase instalații suspectate de activități nucleare se află în interiorul unor baze militare controlate de Gardienii Revoluției Islamice, zone în care inspectorilor internaționali li s-a refuzat în mod repetat accesul de-a lungul anilor.

În timpul Pactului de la Varșovia sistemele de rachete SCUD erau plasate în unități militare pe cuprinsul satelor din estul Europei pentru a nu fi controlate și inspectate. Pentru Teheran, a accepta inspecții inopinate în perimetrul acestor baze echivalează cu o deschidere fără precedent a celui mai protejat segment al aparatului său militar – o concesie pe care facțiunile dure ale regimului o consideră inacceptabilă. Pentru Washington, în schimb, fără un astfel de mecanism de verificare, orice acord ar rămâne literă moartă.

Pe fondul acestor negocieri, situația militară din regiune s-a deteriorat brusc. Luni, un elicopter american de atac de tip Apache a fost doborât în apropierea Strâmtorii Hormuz, în zona coastelor Omanului. Incidentul a declanșat o reacție în lanț: marți, președintele Donald Trump a acuzat public Iranul de doborârea aeronavei, declarând că Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă acestui atac.

Iranul nu și-a asumat responsabilitatea, iar postul public IRIB a citat un oficial militar anonim potrivit căruia forțele iraniene nu ar fi desfășurat nicio operațiune militară în zona strâmtorii în ultimele 24 de ore. Riposta americană nu s-a lăsat așteptată. În primele ore ale zilei de miercuri – ora 17:00 pe Coasta de Est a SUA, respectiv 00:30 în Orientul Mijlociu – avioane ale Forțelor Aeriene și ale Marinei americane au lovit ținte de pe teritoriul iranian. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), au fost vizate sisteme iraniene de apărare antiaeriană, centre de control la sol și radare de supraveghere amplasate în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Într-un comunicat oficial, CENTCOM a descris loviturile drept operațiuni de „autoapărare”, executate la ordinul direct al președintelui Trump, și le-a calificat drept un răspuns proporțional la ceea ce a numit agresiunea nejustificată a Iranului. Amploarea pagubelor produse pe teritoriul iranian nu a putut fi evaluată imediat. Televiziunea de stat iraniană a relatat că explozii și sirene de alarmă au fost auzite în mai multe localități de pe coasta iraniană a Golfului Persic, inclusiv în orașul Sirik și pe insula Qeshm – ambele situate în imediata vecinătate a strâmtorii, ceea ce confirmă concentrarea loviturilor americane asupra infrastructurii militare din această zonă strategică.

Reacția Teheranului a urmat un tipar devenit familiar în confruntările sale cu Statele Unite: un răspuns militar vizibil, calibrat însă astfel încât să evite o escaladare totală. Iranul a declarat că a lansat atacuri cu drone împotriva Flotei a 5-a a Marinei americane, staționată în Bahrain, unde autoritățile locale au raportat activarea sirenelor de avertizare. Mai mult, Teheranul a susținut că a executat nu mai puțin de 21 de atacuri asupra bazelor americane din regiune, inclusiv pe teritoriul Iordaniei – afirmații pe care CENTCOM le-a respins categoric. Versiunea americană a evenimentelor diferă semnificativ în privința eficacității acestor lovituri.

Potrivit unui oficial american, Iranul a lansat într-adevăr mai multe rachete și drone împotriva bazelor SUA din Orientul Mijlociu, însă aproape toate au fost interceptate, conform evaluărilor preliminare. Același oficial a precizat că nu există informații despre victime americane și nici despre pagube materiale produse bazelor în urma atacurilor iraniene. Această discrepanță între bilanțul revendicat de Teheran și cel recunoscut de Washington ilustrează o dimensiune esențială a conflictului: ambele părți au nevoie de o narațiune a fermității pentru publicul intern, chiar și atunci când, în culise, caută cu disperare o ieșire negociată.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a sintetizat această logică a descurajării într-un mesaj publicat pe rețelele sociale după începerea loviturilor americane, avertizând că forțele armate ale țării sale nu vor lăsa fără răspuns niciun atac sau amenințare. Mesajul, deși belicos în formă, lasă deschisă ușa diplomației: el nu anunță ruperea negocierilor, ci doar reafirmă principiul reciprocității.

Schimbul de lovituri dintre Statele Unite și Iran nu poate fi înțeles izolat de un alt front al crizei: sudul Libanului. Marți, Israelul și-a extins ofensiva asupra acestei regiuni, lovind inclusiv orașul Tire, unde cel puțin opt persoane au fost raportate ca fiind ucise. Într-o premieră de la începutul conflictului, armata israeliană a cerut evacuarea completă a orașului Tire – unul dintre cele mai mari orașe din sudul Libanului –, inclusiv a cartierului creștin al vechiului oraș-port, semn al intensificării fără precedent a operațiunilor.

Iranul avertizase anterior că operațiunile israeliene din sudul Libanului vor declanșa un nou val de represalii, însă, în mod semnificativ, Teheranul nu a pus în aplicare această amenințare înainte ca loviturile americane să înceapă să vizeze teritoriul iranian. Această secvențialitate sugerează că Iranul încearcă să își păstreze marja de manevră diplomatică, rezervându-și ripostele majore pentru momentele în care propriul teritoriu este atacat.

Cele mai recente evenimente evidențiază faptul că Libanul a devenit un element central și, totodată, profund controversat în eforturile de negociere a unui sfârșit al conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Orice acord nuclear bilateral americano-iranian riscă să rămână fragil atât timp cât frontul libanez continuă să ardă: o singură lovitură israeliană cu un bilanț ridicat de victime sau o ripostă iraniană disproporționată ar putea oferi facțiunilor radicale din ambele tabere pretextul necesar pentru a torpila compromisul.

Dincolo de centrifuge și inspecții, negocierile au și o dimensiune financiară de primă importanță. Iranul solicită deblocarea a aproximativ 25 de miliarde de dolari din fondurile sale înghețate în străinătate – resurse vitale pentru o economie sufocată de ani de sancțiuni și de costurile războiului. Disputa nu privește atât principiul deblocării, cât calendarul și condiționarea acesteia.

Poziția Washingtonului este una graduală: sumele ar urma să fie eliberate pe etape, pe măsură ce Iranul își îndeplinește obligațiile asumate prin acord, începând cu redeschiderea Strâmtorii Hormuz – gestul cu cea mai mare valoare economică și simbolică pe care Teheranul îl poate face. În oglindă, oficiali iranieni apropiați liderului suprem susțin că eliberarea unei părți importante a banilor trebuie să aibă loc înainte de implementarea acordului, ca dovadă de bună-credință din partea Statelor Unite. Această dispută aparent procedurală ascunde, de fapt, problema fundamentală a oricărei negocieri între adversari: deficitul total de încredere. Niciuna dintre părți nu este dispusă să facă prima concesia majoră, de teamă că cealaltă nu își va respecta partea de înțelegere.

Strâmtoarea Hormuz, aflată în centrul atât al confruntării militare, cât și al negocierilor, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și al gazelor naturale. Închiderea sa a transformat o criză regională într-o problemă economică globală, resimțită de la rafinăriile asiatice până la pompele de benzină europene. Nu întâmplător, președintele Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite și Iranul sunt aproape de un acord care ar putea pune capăt războiului, ar rezolva disputa privind programul nuclear iranian și ar redeschide strâmtoarea.

Reacția piețelor la cele mai recente evoluții a fost, în mod sugestiv, una temperată. Prețul petrolului a crescut ușor după ce Trump a amenințat cu represalii împotriva Iranului pentru doborârea elicopterului american, însă cotațiile au rămas sub nivelul înregistrat cu două zile înainte, după schimbul de lovituri dintre Israel și Iran. Această relativă calamitate a piețelor poate fi citită ca un vot de încredere implicit în scenariul diplomatic: investitorii par să parieze că, în ciuda zgomotului armelor, logica economică va prevala și că ambele părți au interese prea mari în joc pentru a permite o conflagrație totală.

Privite în ansamblu, negocierile dintre Washington și Teheran conturează un posibil acord care ar limita drastic programul nuclear iranian, ar redeschide Strâmtoarea Hormuz și ar debloca resursele financiare de care economia iraniană are nevoie disperată. Arhitectura compromisului este vizibilă: neutralizarea stocului de uraniu, închiderea majorității instalațiilor de îmbogățire cu păstrarea uneia singure ca simbol al suveranității, un regim de inspecții consolidat și o eliberare etapizată a fondurilor înghețate.

Succesul acestui aranjament depinde însă de două variabile majore. Prima este stabilitatea fragilă a situației militare din regiune: atât timp cât Israelul își continuă ofensiva în Liban, iar incidentele de tipul doborârii elicopterului Apache se pot repeta oricând, fiecare zi de negociere se desfășoară sub amenințarea unei escaladări capabile să arunce în aer întregul proces. A doua variabilă este internă regimului iranian: capacitatea liderilor de la Teheran de a impune compromisul în fața facțiunilor radicale, în special a Gardienilor Revoluției, ale căror baze militare ar urma să fie deschise inspectorilor internaționali și ale căror interese economice și ideologice sunt direct amenințate de o normalizare a relațiilor cu Occidentul.

Și totuși, rareori condițiile au fost atât de favorabile unui compromis: ambele părți sunt epuizate de confruntare, costurile economice au devenit insuportabile, iar detaliile tehnice ale unei înțelegeri sunt deja pe masă. Întrebarea care rămâne deschisă nu este dacă un acord este posibil, ci dacă fereastra de oportunitate va rezista suficient de mult pentru ca el să fie semnat – sau dacă următoarea rachetă, următoarea dronă ori următorul elicopter doborât o va închide definitiv.

Iunie 2026 va rămâne, indiferent de deznodământ, un moment de cotitură în relația americano-iraniană. Coexistența aproape suprarealistă a negocierilor nucleare avansate cu schimburile directe de lovituri militare demonstrează atât maturitatea, cât și fragilitatea extremă a procesului diplomatic. Cele patru dosare rămase pe masă – stocul de uraniu, instalațiile de îmbogățire, parametrii programului nuclear și regimul inspecțiilor inopinate – sunt rezolvabile din punct de vedere tehnic; ceea ce rămâne incert este dacă voința politică va supraviețui presiunii evenimentelor de pe teren, de la frontul libanez la apele Strâmtorii Hormuz.

Pentru comunitatea internațională, miza depășește cu mult relația bilaterală dintre cele două state: un acord ar însemna redeschiderea uneia dintre arterele energetice vitale ale planetei, detensionarea unui întreg arc de criză și, poate, începutul unei noi arhitecturi de securitate în Golf. Un eșec, în schimb, ar risca să transforme actualul schimb de lovituri calibrate într-un conflict deschis, cu consecințe imprevizibile pentru întreaga ordine mondială.