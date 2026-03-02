Ce urmărește cu adevărat Washingtonul în Iran. Pete Hegseth a clarificat scopul Operațiunii Epic Fury
- Cristi Buș
- 2 martie 2026, 16:59
- Pete Hegseth afirmă că intervenția nu este un exercițiu de „construcție a națiunii”
- Oficialul american acuză Iranul că a refuzat o soluție diplomatică
- Pentagonul susține că instalațiile nucleare iraniene au fost „aneantizate”
- Washingtonul susține că obiectivele militare sunt limitate și precise
- Hegseth apără intervenția în pofida pozițiilor sale anterioare
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut luni prima sa conferință de presă de la lansarea Operațiunii „Epic Fury”, intervenția militară a Statelor Unite împotriva Iranului. Oficialul american a afirmat că acțiunea nu reprezintă un proiect de construire a democrației și nici o repetare a intervențiilor prelungite din trecutul recent al Americii în Orientul Mijlociu.
Declarațiile au fost făcute la Pentagon, în contextul escaladării conflictului dintre Washington și Teheran.
Pete Hegseth afirmă că intervenția nu este un exercițiu de „construcție a națiunii”
În intervenția sa, secretarul Apărării a respins explicit ideea că operațiunea militară ar avea ca scop remodelarea politică a Iranului.
„Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaştina vizând construirea unei naţiuni, ăsta nu e un exerciţiu de construire a democraţiei”, a declarat Pete Hegseth, potrivit AFP.
El a insistat că Statele Unite nu vor repeta modelul intervențiilor din Irak sau Afganistan și a subliniat că administrația condusă de Donald Trump nu intenționează să se angajeze într-un conflict de durată.
„Asta nu e Irak. Ăsta nu este nesfârşit”, a afirmat Hegseth.
Oficialul american acuză Iranul că a refuzat o soluție diplomatică
În cadrul conferinței, secretarul Apărării a susținut că Washingtonul a încercat anterior soluții diplomatice.
Administraţia Trump a făcut „eforturi diplomatice înainte ca Statele Unite să-şi lanseze războiul”, a subliniat el.
Totuși, potrivit lui Hegseth, „fostul regim a avut toate şansele să încheie un acord paşnic şi raţional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”.
El a acuzat guvernul iranian că a „refuzat cu aroganţă” să-și abandoneze ambițiile nucleare viitoare și a susținut că autoritățile de la Teheran dezvoltau rachete și drone pentru a consolida un mecanism de presiune strategică.
„Iranul dezvolta rachete şi drone puternice pentru a crea un scut convenţional al amniţiilor şantajului nuclear”, a declarat el, potrivit The Associated Press.
Pentagonul susține că instalațiile nucleare iraniene au fost „aneantizate”
Pete Hegseth a reiterat că atacurile americane din iunie 2025 au „aneantizat” instalații nucleare iraniene.
El a descris campania militară desfășurată împreună cu Israelul drept „cea mai precisă operaţiune aeriană din istorie”.
În cadrul aceleiași declarații, oficialul american a afirmat că au fost „eliminaţi” lideri de la vârf din Iran, fără a oferi detalii suplimentare.
Secretarul Apărării a caracterizat regimul de la Teheran drept „regimul expansionist şi islamist” și a invocat implicarea indirectă a Iranului în conflicte din Irak, Afganistan și Liban.
„Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor şi cultului său al morţii”, a declarat Hegseth.
Washingtonul susține că obiectivele militare sunt limitate și precise
În discursul său, Pete Hegseth a precizat că operațiunile americane urmăresc obiective clar definite.
Atacurile au ca scop reducerea capacității Marinei iraniene și eliminarea ambițiilor nucleare și balistice ale Iranului, potrivit oficialului american.
El a subliniat că intervenția nu este un „război de schimbare a regimului”.
„Ăsta nu este un aşa-zis «război de schimbarea regimului», dar regimul s-a schimbat cu siguranţă şi lumea este mai bună fără el”, a declarat secretarul american al Apărării.
Hegseth apără intervenția în pofida pozițiilor sale anterioare
Pete Hegseth a fost cunoscut anterior pentru criticile sale față de intervențiile militare americane prelungite în Orientul Mijlociu. În conferința de presă, el a apărat decizia actuală a administrației.
„Generaţia noastră ştie mai bine şi acest preşedinte şi el. El a numit stupide războaiele de construcţie a naţiunii din ultimii 20 de ani. Şi are dreptate”, a declarat Hegseth.
