Ce urmărește cu adevărat Washingtonul în Iran. Pete Hegseth a clarificat scopul Operațiunii Epic Fury

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut luni prima sa conferință de presă de la lansarea Operațiunii „Epic Fury”, intervenția militară a Statelor Unite împotriva Iranului. Oficialul american a afirmat că acțiunea nu reprezintă un proiect de construire a democrației și nici o repetare a intervențiilor prelungite din trecutul recent al Americii în Orientul Mijlociu.

Declarațiile au fost făcute la Pentagon, în contextul escaladării conflictului dintre Washington și Teheran.

În intervenția sa, secretarul Apărării a respins explicit ideea că operațiunea militară ar avea ca scop remodelarea politică a Iranului.

„Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaştina vizând construirea unei naţiuni, ăsta nu e un exerciţiu de construire a democraţiei”, a declarat Pete Hegseth, potrivit AFP.

El a insistat că Statele Unite nu vor repeta modelul intervențiilor din Irak sau Afganistan și a subliniat că administrația condusă de Donald Trump nu intenționează să se angajeze într-un conflict de durată.

„Asta nu e Irak. Ăsta nu este nesfârşit”, a afirmat Hegseth.

În cadrul conferinței, secretarul Apărării a susținut că Washingtonul a încercat anterior soluții diplomatice.

Administraţia Trump a făcut „eforturi diplomatice înainte ca Statele Unite să-şi lanseze războiul”, a subliniat el.

Totuși, potrivit lui Hegseth, „fostul regim a avut toate şansele să încheie un acord paşnic şi raţional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”.

El a acuzat guvernul iranian că a „refuzat cu aroganţă” să-și abandoneze ambițiile nucleare viitoare și a susținut că autoritățile de la Teheran dezvoltau rachete și drone pentru a consolida un mecanism de presiune strategică.

„Iranul dezvolta rachete şi drone puternice pentru a crea un scut convenţional al amniţiilor şantajului nuclear”, a declarat el, potrivit The Associated Press.

Pete Hegseth a reiterat că atacurile americane din iunie 2025 au „aneantizat” instalații nucleare iraniene.

El a descris campania militară desfășurată împreună cu Israelul drept „cea mai precisă operaţiune aeriană din istorie”.

În cadrul aceleiași declarații, oficialul american a afirmat că au fost „eliminaţi” lideri de la vârf din Iran, fără a oferi detalii suplimentare.

Secretarul Apărării a caracterizat regimul de la Teheran drept „regimul expansionist şi islamist” și a invocat implicarea indirectă a Iranului în conflicte din Irak, Afganistan și Liban.

„Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor şi cultului său al morţii”, a declarat Hegseth.

În discursul său, Pete Hegseth a precizat că operațiunile americane urmăresc obiective clar definite.

Atacurile au ca scop reducerea capacității Marinei iraniene și eliminarea ambițiilor nucleare și balistice ale Iranului, potrivit oficialului american.

El a subliniat că intervenția nu este un „război de schimbare a regimului”.

„Ăsta nu este un aşa-zis «război de schimbarea regimului», dar regimul s-a schimbat cu siguranţă şi lumea este mai bună fără el”, a declarat secretarul american al Apărării.

Pete Hegseth a fost cunoscut anterior pentru criticile sale față de intervențiile militare americane prelungite în Orientul Mijlociu. În conferința de presă, el a apărat decizia actuală a administrației.

„Generaţia noastră ştie mai bine şi acest preşedinte şi el. El a numit stupide războaiele de construcţie a naţiunii din ultimii 20 de ani. Şi are dreptate”, a declarat Hegseth.