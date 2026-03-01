Ce vrea Trump cu atacul din Iran

Atacul preventiv al SUA și Israelului asupra Iranului, care vine după ani de eforturi zadarnice de a pune capăt programului nuclear al Teheranului, ar putea transforma Orientul Mijlociu. Strategia administrației Trump de manevre atente între Rusia și China, combinată cu presiunea asupra Europei pentru a-și crește partea din povara apărării, are șanse să dea roade, scrie WSJ într-un editorial.

Din nou, președintele a acționat decisiv împotriva unui partener expus al marilor puteri rivale. A făcut-o în Venezuela. O face și în Cuba. Atacarea teocraților, a infrastructurii de rachete balistice și a sistemelor de comandă și control ale Iranului lasă regimul mai slab ca niciodată. Atacul asupra Iranului, inclusiv un atac israelian care l-ar fi ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, consolidează, de asemenea, doctrina Trump, demonstrând disponibilitatea președintelui de a utiliza o forță adaptată, copleșitoare, pentru a maximiza descurajarea și a obține beneficii strategice pe termen lung.

Strategia președintelui este coerentă și prudentă: prin presiunea sistematică asupra adversarilor expuși, influența rivalilor strategici este subminată.

Aceasta explică disputa delicată a Washingtonului cu chinezii pe tema comerțului, a tarifelor și a transferurilor militare către Taiwan. De asemenea, explică un flux general constant de arme către Ucraina – plătit cu bani europeni – alături de sprijinul serviciilor secrete pentru a susține lupta Kievului împotriva Rusiei, chiar dacă SUA încearcă să negocieze o pace.

Venezuela a fost un partener cheie al Rusiei, Chinei și Iranului. La fel este și Cuba. Iranul a fost un partener cheie atât pentru Rusia, cât și pentru China. Aplicarea unei forțe copleșitoare împotriva Iranului face ca doctrina Trump să fie mai reală și mai substanțială, bazându-se pe realizările anterioare, cum ar fi Operațiunea Midnight Hammer de anul trecut, care a „distrus” programul nuclear al Iranului, potrivit unui înalt oficial american.

Utilizarea capabilităților unice ale SUA împotriva unor ținte mai slabe - fie că este vorba de lansarea de rachete Massive Ordnance Penetrators de la bombardiere stealth B-2, fie de utilizarea forțelor speciale americane pentru a-l extrage pe Nicolás Maduro din Venezuela - nu este doar o politică militară eficientă.

Aceasta demonstrează Chinei și Rusiei că o confruntare directă cu SUA ar fi extraordinar de dăunătoare. Chiar și armata chineză, angajată în cea mai mare acumulare de arme convenționale și nucleare din istorie, ar suferi grav din cauza bombardierelor, submarinelor și aeronavelor cu portavioane americane.

Același lucru este valabil și pentru Rusia, care, din punct de vedere militar și de informații, încă vede SUA drept inamicul său principal. Atacul împotriva Iranului amintește, de asemenea, armatei americane de marea sa importanță strategică, rupând radical cu evitarea escaladării care a limitat eficacitatea SUA de la războiul împotriva terorismului.

Componentele militare ale doctrinei Trump sunt o parte a eficacității sale. Donald Trump este o alta: el s-a dovedit a fi singurul președinte american dispus să poarte un adevărat război de uzură împotriva Teheranului. Ambele administrații Trump au combinat sancțiuni paralizante cu demonstrații spectaculoase de forță. Această strategie, împreună cu tenacitatea israeliană, a lăsat Republica Islamică într-o stare de declin amețitor, golindu-și în același timp „axa de rezistență” regională.

Operațiunea Epic Fury creează o deschidere pentru a completa degradarea strategică a Iranului. În urma războiului de 12 zile de anul trecut, apărarea aeriană convențională a Iranului a rămas grav avariată, chiar și cu încercările sale de a cumpăra noi arme cu rază scurtă de acțiune de la Rusia.

Capacitatea de producție a rachetelor balistice iraniene a rămas ridicată, 100 pe lună, potrivit Israelului, dar lansatoarele și punctele sale de depozitare ar trebui să fie mult mai bine cartografiate. SUA au avut la dispoziție un an pentru a-și ajusta planurile de țintire și a selecta contramăsuri pentru radarele exacte pe care le folosește Iranul.

Oferta finală de negociere a Iranului a fost, în esență, acordul nuclear cu Iranul, cu doar mici modificări. Strict legată de ideologie, inclusiv de noțiunea că supraviețuirea regimului este egală cu victoria, Republica Islamică nu a abordat realitățile fundamentale ale situației strategice. Domnul Trump a recunoscut acest lucru și a acționat acolo unde niciunul dintre predecesorii săi nu a făcut-o.

Aplicarea unei forțe militare copleșitoare, dar adaptate, poate genera un colaps sistemic total în Iran. Piesa centrală este un set mare de avioane cisternă de realimentare pentru bombardiere strategice. Prin menținerea unui coridor continuu de realimentare aeriană, SUA pot lansa misiuni B-2, B-1 și B-52 de la baze continentale, permițându-le să livreze cantități semnificative de muniție împotriva țintelor iraniene.

Susținute de mijloace omniprezente de război electronic care pot orbi efectiv rămășițele de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluției Islamice și de aviația regională și de pe portavioane, SUA posedă capacitatea de a demonta capacitățile de contraforță ale Iranului.

Aura de inevitabilitate a regimului s-a topit în aer. Fără campania de bombardamente israeliană de succes din vara trecută, nu ar fi existat niciun val de proteste la începutul acestui an. Poporul iranian a simțit slăbiciune. Rapoartele despre o tentativă de lovitură de stat la palat împotriva lui Khamenei păreau credibile, chiar și într-un regim atât de închis, controlat și unificat precum Republica Islamică.

Bombele fără cizme sunt rareori pregătite să aibă un impact strategic. În acest caz, așa este. SUA dețin toate pârghiile de control - postura militară pentru a elimina amenințarea militară ofensivă iraniană, aparatul economic pentru a oferi o gură de oxigen crucială oricui îl urmează pe Khamenei și pârghia geopolitică asupra Orientului Mijlociu - pentru a asigura o neutralizare reală a regimului iranian.

Domnul Trump își dorește să fie cunoscut ca un făcător de pace. Este greu de imaginat o realizare mai mare decât realizarea păcii, consolidând în același timp tendoanele descurajării. Administrația a profitat de o oportunitate pe care politica sa anterioară a făcut-o posibilă: eliminarea teocrației iraniene.