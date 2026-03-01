Republicanii se aliniază în spatele lui Trump. Atacul din Iran, sprijinit masiv

Atacurile lansate de Statele Unite asupra Iranului, într-o operațiune comună cu Israelul, au generat reacții puternic polarizate pe scena politică de la Washington, potrivit Al Jazeera.

Decizia președintelui Donald Trump de a ordona bombardamentele, în timp ce negocierile privind programul nuclear iranian erau încă în desfășurare, a fost întâmpinată cu sprijin ferm din partea majorității republicanilor și cu critici din partea mai multor lideri democrați.

În centrul reacțiilor se află și informația privind moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în urma atacurilor americano-israeliene.

Lideri importanți ai Partidului Republican s-au aliniat rapid în spatele președintelui. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat:

„Astăzi, Iranul se confruntă cu consecințele severe ale acțiunilor sale malefice”.

Acesta a susținut că administrația Trump a încercat inițial soluții diplomatice:

„Președintele Trump și administrația au depus toate eforturile pentru a urmări soluții pașnice și diplomatice ca răspuns la ambițiile nucleare susținute ale regimului iranian, la dezvoltarea terorismului și la uciderea americanilor – și chiar a propriului popor”.

Mesajul potrivit căruia diplomația ar fi fost epuizată înaintea intervenției militare a fost reluat și de senatorul Chuck Grassley, care a scris pe platforma X:

„Președintele Trump a oferit Iranului o mulțime de oportunități de negociere”

Congresmanul Randy Fine și-a exprimat, la rândul său, susținerea:

„Suntem alături de dumneavoastră, domnule președinte. Vom tăia capul șarpelui terorii musulmane, vom aduce pace durabilă în Orientul Mijlociu și vom salva poporul iranian. Să cadă bombele.”

Senatorul Lindsey Graham a afirmat că folosirea forței militare transmite un mesaj și altor actori internaționali:

„Tot ce pot spune despre președintele Trump, nu am întâlnit niciodată un om ca el. Nu am întâlnit pe nimeni atât de hotărât să fie un făcător de pace, dar nu vrei să ajungi de partea lui rea”.

Deși sprijinul în tabăra republicană a fost predominant, au existat și poziții divergente. Fosta aliată a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, a pus sub semnul întrebării utilitatea conflictului:

„Războiul cu Iranul ajută la criza de sănătate mintală din America sau la pandemia de dependență de droguri din America? Nu. Războiul cu Iranul face ceva pentru a ajuta familiile americane să rămână unite și să supraviețuiască? Nu, deloc.”

Ea a adăugat:

„În câteva ore de la începerea războiului cu Iranul s-a raportat că aproximativ 40 de fete nevinovate, eleve, din Iran au fost ucise de bombele Israelului. Și nu le pasă”.

Congresmanul Tom Massie a declarat: „Mă opun acestui război. Acesta nu este ‘America First’”, anunțând că va susține un proiect de lege pentru limitarea puterii președintelui de a ataca Iranul fără aprobarea Congresului.

În tabăra democrată, reacțiile au vizat în principal legalitatea intervenției. Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a afirmat:

„Nu voi vărsa lacrimi în legătură cu moartea lui. Și-a brutalizat propriul popor și a construit un Iran care este cel mai mare sponsor statal al terorii din lume”.

Totuși, Jeffries a subliniat incertitudinea privind pașii următori:

„Ceea ce urmează este neclar pentru că administrația Trump nu a fost capabilă să articuleze un plan, unul care să asigure că forțele SUA nu vor fi prinse într-un război fără sfârșit în Orientul Mijlociu”.

Senatorul Tim Kaine a contestat ideea unei amenințări iminente: „Nu a existat nicio amenințare iminentă din partea Iranului la adresa Statelor Unite care să justifice trimiterea fiilor și fiicelor noastre într-un nou război în Orientul Mijlociu”.

Pe de altă parte, senatorul democrat John Fetterman a susținut intervenția:

„Președintele Trump a fost dispus să facă ceea ce este corect și necesar pentru a produce o pace reală în regiune. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite, armata noastră măreață și Israelul”.

Atacurile asupra Iranului au adâncit astfel diviziunile politice din Statele Unite, atât între partide, cât și în interiorul acestora, în timp ce dezbaterea privind legalitatea și consecințele intervenției continuă la Washington.