International

SUA: Iranul intenționa să lovească înainte de contraofensiva americană

SUA: Iranul intenționa să lovească înainte de contraofensiva americanăIsrael și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X
Administrația președintelui Donald Trump susține că Statele Unite dispuneau de informații conform cărora Iran intenționa să lanseze o lovitură preventivă înaintea atacurilor coordonate americane și israeliene de sâmbătă dimineață, potrivit Washington Post.

Oficialii americani consideră că, dacă Washingtonul ar fi așteptat să fie lovit primul, numărul victimelor ar fi fost „semnificativ mai mare”.

Sursele au mai declarat că SUA au propus Teheranului mai multe variante pentru dezvoltarea unui program nuclear strict civil, inclusiv furnizarea pe termen lung a combustibilului nuclear gratuit.

Aceste oferte ar fi fost însă întâmpinate cu „jocuri și manevre înșelătoare”, iar Iranul nu ar fi arătat seriozitate reală în negocieri. În plus, Teheranul ar fi refuzat discuțiile privind rachetele balistice și sprijinul acordat forțelor proxy din regiune.

Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat
Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat
Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primii
Casa Albă, despre decizia de a lansa operațiunea din Iran: Nu puteam aștepta să fim loviți primii

Fostul ofițer CIA, John Kiriakou, a avertizat recent asupra escaladării periculoase a tensiunilor. Combinația dintre imprevizibilitatea liderului american și arsenalul hipersonic al Iranului ar putea genera un dezastru militar major, a spus acesta.

Kiriakou a explicat că abordarea lui Trump în politică externă se bazează „pe instinct”, ceea ce face imposibilă anticiparea mișcărilor sale, chiar și de către aliați din Golf sau adversari. „Nu are consilieri, ci face pur și simplu ce îi dictează instinctul”, a relatat fostul ofițer CIA, evidențiind haosul care creează incertitudine în rândul iranienilor.

Problema devine și mai gravă pe câmpul de luptă. Într-o discuție cu analistul militar Doug Macgregor, Kiriakou a abordat rachetele hipersonice dezvoltate de Iran, inițial cu ajutorul tehnologiei ruse și chineze. Când a fost întrebat dacă un portavion american poate intercepta o astfel de rachetă, Macgregor a fost tranșant: „Nu. Nu există nicio apărare împotriva unei rachete hipersonice.”

Deși unele comentarii ale lui Kiriakou au fost dramatizate — menționând un portavion cu 25.000 de marinari, în realitate un super-portavion clasa Nimitz sau Ford transportă între 5.000 și 6.000 de membri ai echipajului — avertismentul său rămâne extrem de serios. Capacitatea limitată de apărare a acestor „orașe plutitoare” amplifică riscul unui conflict rapid și devastator în regiune.

