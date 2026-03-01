Fostul ofițer CIA, John Kiriakou: Donald Trump guvernează „din instinct”, în timp ce rachetele hipersonice iraniene amenință portavioanele americane

Fostul ofițer CIA, John Kiriakou, trage un semnal de alarmă tăios cu privire la escaladarea tensiunilor cu Iranul. Într-o analiză fără menajamente făcută ieri, Kiriakou avertizează că imprevizibilitatea totală a lui Donald Trump, combinată cu arsenalul hipersonic avansat al Teheranului, ar putea declanșa un dezastru militar de proporții.

Nimeni nu reușește să-l „citească” pe Donald Trump. Nici aliații din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, și cu atât mai puțin adversarii. Motivul este pe cât de simplu, pe atât de periculos: liderul american nu joacă după regulile clasice ale geopoliticii.

Kiriakou amintește un episod recent în care, întrebat de un reporter cine sunt oamenii care îl sfătuiesc, Trump a răspuns cu o sinceritate brutală: nu are consilieri, ci face pur și simplu ce îi dictează instinctul. Această abordare haotică este exact motivul pentru care iranienii sunt în derivă, neștiind absolut deloc la ce să se aștepte.

Adevăratul coșmar nu este doar la masa negocierilor, ci pe câmpul de luptă. Într-o discuție cu celebrul analist militar, Colonelul Doug Macgregor, Kiriakou a abordat problema rachetelor hipersonice pe care Iranul le-a dezvoltat intern, beneficiind inițial de tehnologie rusă și chineză.

Întrebat dacă un portavion american se poate apăra în fața unui atac cu o rachetă hipersonică, răspunsul lui Macgregor a fost un duș rece: „Nu. Nu există nicio apărare împotriva unei rachete hipersonice.”

Portavioanele americane sunt giganți ai mărilor, adevărate orașe plutitoare. Deși Kiriakou a exagerat emoțional în comentariul său, afirmând că un portavion are 25.000 de marinari, în realitate, un super-portavion american clasa Nimitz sau Ford găzduiește în jur de 5.000 - 6.000 de membri ai echipajului, esența avertismentului său rămâne la fel de valabilă și de cutremurătoare.

Ce s-ar întâmpla dacă Iranul ar scufunda un astfel de colos? Sau dacă doar l-ar avaria suficient de grav încât să necesite ani de zile de reparații într-un port? Kiriakou trage o concluzie sumbră și clară: dintr-un conflict armat cu Iranul nu poate ieși absolut nimic bun.