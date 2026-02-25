International

Iranul, la un pas de achiziția rachetelor supersonice chinezești CM-302

Iranul, la un pas de achiziția rachetelor supersonice chinezești CM-302
Iran se află în faze avansate ale negocierilor cu China pentru achiziționarea unor rachete de croazieră anti-navă CM-302, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Informația apare într-un moment marcat de tensiuni regionale ridicate, în timp ce Statele Unite desfășoară un dispozitiv naval extins în apropierea coastelor iraniene, pe fondul avertismentelor privind posibile acțiuni militare, potrivit Reuters.

Negocieri accelerate dintre Iran și China după conflictul din iunie

Conform surselor citate de Reuters, tratativele dintre Teheran și Beijing ar fi început cu cel puțin doi ani în urmă, însă ritmul acestora s-a intensificat după confruntarea militară de 12 zile dintre Israel și Iran, desfășurată în luna iunie.

Mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv adjunctul ministrului apărării, Massoud Oraei, ar fi efectuat vizite în China pe parcursul verii, pe măsură ce discuțiile au intrat în etapele finale.

Un oficial al Ministerului iranian de Externe a declarat pentru Reuters: „Iranul are acorduri militare și de securitate cu aliații săi, iar acum este un moment potrivit pentru a face uz de aceste acorduri.”

Capabilitățile rachetelor CM-302

Rachetele CM-302, produse de China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), sunt descrise ca fiind supersonice, cu o rază de aproximativ 290 de kilometri.

Sistemele sunt proiectate pentru a zbura la joasă altitudine și viteză mare, caracteristici care, potrivit experților în armament, îngreunează interceptarea de către sistemele defensive navale.

Danny Citrinowicz, fost ofițer de informații israelian, a afirmat: „Este o schimbare majoră dacă Iranul dobândește capacitatea supersonică de a ataca navele din zonă. Aceste rachete sunt foarte dificil de interceptat.”

Reuters precizează că nu a putut stabili numărul rachetelor incluse în potențialul acord, valoarea contractului sau calendarul livrărilor.

Reacțiile oficiale venite din China și SUA

După publicarea informațiilor, Ministerul chinez de Externe a transmis că „nu are cunoștință despre discuțiile privind o posibilă vânzare de rachete”. Ministerul Apărării de la Beijing nu a oferit un răspuns solicitărilor de comentarii.

Casa Albă nu a abordat direct subiectul negocierilor, însă un oficial american a reiterat poziția președintelui Donald Trump, menționând: „Ori vom ajunge la un acord, ori va trebui să facem ceva foarte dur, ca data trecută.”

Anterior, liderul american a anunțat un termen-limită pentru Iran în vederea încheierii unui acord privind programul nuclear, avertizând asupra posibilității unor acțiuni militare în lipsa progreselor diplomatice.

Embargoul ONU și implicațiile regionale

Un eventual transfer al rachetelor CM-302 către Iran ar putea ridica întrebări legate de regimul sancțiunilor internaționale. Embargoul ONU asupra armelor, introdus în 2006, a fost suspendat în 2015 în cadrul acordului nuclear, apoi reimpus ulterior.

racheta CM-302

racheta CM-302 / sursa foto: captură video

Pieter Wezeman, cercetător la Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a declarat că o astfel de achiziție ar reprezenta „o îmbunătățire semnificativă” pentru arsenalul iranian, afectat de conflictul anterior.

Consolidarea legăturilor China – Iran

Posibila vânzare ar sublinia aprofundarea relațiilor militare dintre China și Iran. Beijingul, Teheranul și Moscova desfășoară periodic exerciții navale comune, iar anul trecut Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat entități chineze pentru presupuse livrări de materiale cu utilizare duală către Iran. China a respins acuzațiile.

În cadrul unei parade militare organizate la Beijing, președintele Xi Jinping a declarat că „China sprijină Iranul în protejarea suveranității, integrității teritoriale și demnității naționale.”

În paralel, Statele Unite au mobilizat grupări navale importante în regiune, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă.

Deplasarea simultană a portavioanelor americane este interpretată de analiști ca un semnal de descurajare în contextul tensiunilor actuale.

