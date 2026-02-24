International

Statele Unite reiau dialogul nuclear cu Rusia și China, la Geneva

Xi Jin-Ping, Donald Trump și Vladimir Putin / sursa foto: arhiva EVZ
Statele Unite au reluat în această săptămână dialogul diplomatic pe tema controlului armelor nucleare, organizând la Geneva o serie de întâlniri cu delegații din Rusia și China, potrivit Reuters.

Demersul vine în contextul expirării acordului New START, care a reglementat timp de mai mulți ani limitele privind desfășurarea rachetelor și focoaselor nucleare strategice de către Washington și Moscova.

Oficialii americani afirmă că obiectivul este explorarea posibilității unui cadru multilateral mai larg, care să includă și Beijingul.

Întâlniri succesive ale Statelor Unite cu delegațiile din Rusia și China

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că delegația americană s-a întâlnit luni cu reprezentanții Federației Ruse, iar marți sunt programate discuții cu delegația Chinei.

Potrivit sursei, întrevederile vizează „posibilitatea elaborării unui tratat de control al armelor nucleare cu caracter multilateral”.

Inițiativa americană reflectă apelurile repetate ale Washingtonului pentru un acord extins, care să depășească arhitectura bilaterală tradițională.

După expirarea New START, administrația americană a susținut necesitatea implicării Chinei într-un mecanism internațional de limitare a arsenalelor nucleare.

Poziția Chinei și incertitudinea privind formatul discuțiilor

Anterior, ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a declarat că Beijingul nu intenționează, „în această etapă”, să participe la noi negocieri privind controlul armelor nucleare alături de SUA și Rusia.

Nu este clar dacă întâlnirea de marți va avea statutul unor negocieri formale sau dacă va rămâne la nivel de consultări exploratorii.

Misiunile permanente ale Chinei și Rusiei la Geneva nu au oferit imediat un punct de vedere ca răspuns solicitărilor de comentarii.

Contextul declarațiilor Statelor Unite privind testele nucleare

Discuțiile au loc pe fondul unor tensiuni anterioare legate de activitățile nucleare. La începutul lunii februarie, Statele Unite au afirmat că China ar fi efectuat un test nuclear secret în iunie 2020. Shen Jian a respins ferm acuzațiile, negând categoric desfășurarea unui astfel de test.

rachete nucleare

rachete nucleare / sursa foto: captură video

Acest schimb de declarații a evidențiat sensibilitatea subiectului și dificultățile existente în construirea unui consens internațional în domeniul controlului armelor nucleare.

Consultări anterioare cu alte state membre ale Consiliului de Securitate

Oficialul american a precizat că Washingtonul a purtat deja „discuții bilaterale constructive” cu Regatul Unit și Franța, ambele state fiind, alături de SUA, Rusia și China, membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

„Ducerea discuțiilor la nivelul celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate a fost următorul pas logic”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că partea americană rămâne „optimistă” în privința continuării dialogului.

Întâlnirile de la Geneva sunt urmărite cu atenție de comunitatea diplomatică internațională, în condițiile în care arhitectura globală de control al armelor nucleare traversează o perioadă de incertitudine.

Extinderea dialogului către un format multilateral ar reprezenta o schimbare semnificativă față de tradiția acordurilor bilaterale dintre SUA și Rusia.

Deocamdată, oficialii implicați nu au anunțat concluzii sau eventuale rezultate concrete ale discuțiilor.

