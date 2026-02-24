Banca Mondială: Reconstrucția Ucrainei după război va necesita 588 de miliarde dolari

Ucraina se confruntă cu un efort financiar uriaș pentru a-și reconstrui infrastructura și economia după patru ani de război cu Rusia, estimează Banca Mondială. Costurile totale ale reconstrucției se ridică la 587,7 miliarde de dolari pe următorul deceniu, echivalentul a aproape trei ori produsul intern brut estimat al Ucrainei pentru 2025.

Raportul arată că nevoile de recuperare și refacere continuă să crească, pe măsură ce sunt evaluate pagubele provocate de atacurile militare și de distrugerile infrastructurale masive. Sectorul public și cel privat, împreună cu instituțiile internaționale, vor trebui să mobilizeze resurse fără precedent pentru a sprijini refacerea orașelor, a sistemelor energetice, a transporturilor și a locuințelor distruse.

Impactul uman al războiului este la fel de sever. Conform unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime militare și civile între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care până la 325.000 de soldați ar fi morți.

Ucraina a suferit între 500.000 și 600.000 de victime militare, inclusiv până la 140.000 de morți, potrivit aceleiași surse. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a menționat că 55.000 de soldați ucraineni au murit, iar un număr semnificativ este dat dispărut.

Nici Moscova, nici Kievul nu au furnizat date actualizate privind pierderile militare, iar verificarea independentă rămâne imposibilă din cauza condițiilor de război.

În privința civililor, Misiunea de monitorizare a drepturilor omului a ONU a raportat în decembrie că peste 40.600 de civili au fost răniți pe parcursul conflictului. Totodată, cel puțin 763 de copii au fost uciși, evidențiind impactul devastator al războiului asupra populației civile.

În contextul acestor pierderi umane și materiale, reconstrucția Ucrainei implică nu doar resurse financiare masive, ci și un angajament internațional susținut, care să permită stabilizarea economică, reconstrucția infrastructurii și sprijinul populației afectate. Președintele Ucrainei se bazează pe ajutorul Occidentului.