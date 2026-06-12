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Curentul s-a scumpit cu peste 55% într-un an. Inflația ajunge la 10,9%

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Curentul s-a scumpit cu peste 55% într-un an. Inflația ajunge la 10,9%Factură curent. Sursă foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Inflația continuă să accelereze în România, iar luna mai a adus noi creșteri de prețuri pentru o serie de produse și servicii esențiale. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 10,9%, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 12 luni.

Indicatorul este în creștere față de luna aprilie, când inflația anuală era de 10,7%.

Curentul s-a scumpit cu 55,49%

Datele statistice arată că energia electrică, chiriile și carburanții au continuat să fie principalele surse de presiune asupra bugetelor populației. În categoria mărfurilor nealimentare, cea mai mare scumpire a fost consemnată la energia electrică, al cărei tarif a crescut cu 55,49% comparativ cu luna mai 2025. Evoluția vine după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor în vara anului trecut.

Și pe piața carburanților au fost înregistrate majorări semnificative. Motorina s-a scumpit cu 36,85%, iar benzina cu 30,55% față de aceeași perioadă a anului trecut.

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Chiriile, mai mari cu 43,56%

În sectorul serviciilor, cele mai mari creșteri au fost raportate la chirii, unde prețurile au urcat cu 43,56% în ritm anual, potrivit INS.

În ceea ce privește produsele alimentare, cafeaua rămâne produsul cu cea mai accentuată scumpire, înregistrând o creștere de 21,12% comparativ cu luna mai 2025. Pe următoarele locuri se află ouăle, cu un avans de 14,12%, și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%.

Per ansamblu, prețurile mărfurilor alimentare au fost cu 6,78% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, în timp ce mărfurile nealimentare au consemnat o creștere de 12,54%.

Benzinărie

Benzinărie. Sursa foto: Freepik

Detergenții, energia termică și țigările s-au scumpit major, de asemenea

Alte majorări importante au fost raportate la energia termică, care s-a scumpit cu 10,7%, la detergenți, cu 10,19%, precum și la categoria tutun și țigări, unde prețurile au crescut cu 7,42%.

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost de 100,58%, iar rata inflației de la începutul anului, calculată pentru perioada mai 2026 raportat la decembrie 2025, a ajuns la 3,7%.

În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) comparativ cu precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) s-a situat la 9,4%, conform datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică.

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