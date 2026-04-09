Scumpiri în lanț. Prețurile alimentelor ar putea crește cu până la 10% pe fondul crizei carburanților

Republica Moldova. Creșterea prețurilor la carburanți începe să se resimtă direct în buzunarele consumatorilor, iar produsele agroalimentare ar putea deveni mai scumpe cu până la 10%. Autoritățile și experții avertizează că presiunile asupra costurilor de producție și transport sunt tot mai mari, iar scumpirile sunt greu de evitat în actualul context economic.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că instituțiile statului monitorizează atent situația și vor interveni în cazul unor majorări nejustificate de prețuri.

„Noi încercăm să sesizăm și autoritățile responsabile de monitorizarea și formarea prețului la raft. Avem Consiliul Concurenței și am atenționat și agențiile responsabile ca să putem monitoriza această formare de preț, să nu avem prețuri majorate neargumentate. Vrem să avem această solidaritate și înțelegere că este o perioadă în care trebuie să ne mobilizăm și să ne consolidăm eforturile, ca să putem trece peste această criză și sper să o trecem cât mai rapid”, a declarat ministra.

Specialiștii din domeniul economic susțin că majorările de prețuri nu pot fi evitate, în condițiile în care costurile de transport și logistică au crescut semnificativ.

Expertul economic Ion Preașcă afirmă că agenții economici nu au marjă pentru a reduce prețurile, în contextul actual.

„E o chestie inevitabilă, pentru că, ca urmare a creșterii prețurilor la produse petroliere, s-au scumpit și costurile de transport, de logistică”, susține acesta, amintind că, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, motorina s-a scumpit cu peste 60%.

În acest context, experții consideră că autoritățile trebuie să se concentreze pe menținerea unui flux stabil de carburanți pe piață, pentru a stimula concurența și oferta. În paralel, Guvernul ar putea interveni prin măsuri sociale pentru a atenua impactul asupra celor mai afectați consumatori.

„Pentru ca să nu apară probleme în asigurare, fluxul de combustibil trebuie să fie facilitat. Astfel, va crește concurența, respectiv oferta. Cât despre limitarea impactului, sunt diverse măsuri sociale, acolo poate interveni Guvernul. Poate anumite ajutoare la păturile vulnerabile, dar nu poate interveni în politica de prețuri, pentru că asta poate duce la anumite situații când să dispară anumite produse de pe piață”, a punctat expertul.

Datele statistice confirmă tendința de scumpire. Potrivit celor mai recente informații, prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut în februarie cu 0,5% față de luna ianuarie, iar în ultimele 12 luni majorarea a depășit 5%.