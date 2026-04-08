Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova, în pofida ieftinirii petrolului

Republica Moldova. Chiar dacă armistițiul dintre SUA și Iran a redus cu 14% cotațiile petrolului Brent, șoferii din Republica Moldova se confruntă cu scumpiri la pompă. Prețurile plafon pentru motorină și benzină, anunțate de ANRE pentru ziua de joi, 9 aprilie, reflectă stocurile deja achiziționate de rafinării la prețuri ridicate și nu reacția imediată a piețelor internaționale.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina se va scumpi cu 79 de bani, până la 34,98 lei per litru, iar benzina cu 13 bani, până la 29,82 lei per litru.

ANRE precizează că, în perioada stării de urgență în sectorul energetic, la stabilirea prețurilor se iau în calcul cotațiile bursiere din ultimele șapte zile.

„Bursa de la Londra era deja închisă la momentul apariției informațiilor privind armistițiul, astfel încât cotațiile incluse în calculul prețului maximal pentru ziua de mâine continuă să fie ridicate, fiind influențate de nivelurile înregistrate în ultimele sesiuni de tranzacționare, precum și de perioada sărbătorilor pascale din Europa”, a explicat ANRE.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că scăderea prețului petrolului Brent sub 100 de dolari nu se reflectă imediat la rafinăriile din țară.

„Piețele internaționale au reacționat practic imediat la armistițiu. Am observat scăderea prețurilor Brent, dar asta nu înseamnă că țițeiul ajunge la rafinării cu acest preț. Acum câteva săptămâni, când prețul pe bursă ajungea la 110-115 dolari pe baril, prețul real la rafinării era de 148-150 de dolari pe baril. În prezent, rafinăriile procesează încă țițeiul cumpărat la prețuri mari. Acest armistițiu trebuie tratat cu o doză de precauție.”

Potrivit ministrului, primele ieftiniri la pompă pentru consumatori ar putea apărea abia peste una sau două săptămâni, dacă prețul internațional al țițeiului se menține sub 100 de dolari.

„Dacă prețul se va menține la țiței sub 100 de dolari, eventual, într-o săptămână-două, ar trebui să se resimtă această scădere, inclusiv la pompă”, a adăugat Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 8 aprilie.

Importurile de carburanți continua într-un mod normal, pe 7 aprilie au intrat peste 2.400 de tone de motorină din Turcia, Egipt și Bulgaria, și peste 1.400 de tone de benzină. Tarifele la energia electrică nu vor crește în perioada imediat următoare.

Ministrul a subliniat că aprovizionarea Moldovei cu carburanți nu este în pericol, iar importurile se desfășoară normal prin Portul Internațional Giurgiulești, Vama Leușeni și Calea Ferată Ungheni. Sezonul agricol și sărbătorile pascale vor fi acoperite de importatori.

„Importurile în Republica Moldova continuă. Suntem într-un sezon agricol, urmează sărbătorile pascale și, corespunzător, consumurile vor fi acoperite de importatori”, a precizat Junghietu.