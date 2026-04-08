Guvernul Republicii Moldova amână abrogarea stării de urgență în energie. Riscurile internaționale rămân mari

Republica Moldova. Anularea stării de urgență în sectorul energetic, instituită pe 60 de zile începând cu 25 martie, nu va fi discutată săptămâna aceasta, așa cum se anticipa inițial, ci abia după sărbătorile pascale. Premierul Alexandru Munteanu a explicat că situația de pe piețele internaționale rămâne extrem de volatilă, ceea ce impune prudență.

„Ne propunem să revenim în Parlament după sărbătorile pascale, pe 23 aprilie, pentru examinarea abrogării stării de urgență, dacă situația ne va permite și nu vor fi alte situații de forță majoră”, a declarat șeful Guvernului în debutul ședinței din 8 aprilie.

Alexandru Munteanu a punctat că, în ciuda armistițiului americano-iranian, riscurile rămân ridicate.

„Cu toții am urmărit declarațiile președintelui american. Ieri, prețul petrolului a ajuns la 115 dolari pentru baril, estimările indicau o posibilă creștere spre 150 de dolari sau chiar peste acest nivel sau o reală încetare temporară a focului. Dar riscurile oricum rămân foarte ridicate. Piețele au reacționat. Am urmărit în dimineața zilei, prețul la baril a scăzut, dar nu semnificativ. Deci, piețele așteaptă ce urmează”, a explicat premierul.

Premierul a subliniat că starea de urgență „nu este o măsură politică”, ci un instrument necesar pentru intervenții rapide.

„Am gestionat prompt situația generată de ruperea liniei electrice Vulcănești – Isaccea, în urma atacurilor cu drone rusești. Am avut sprijinul partenerilor externi. Șase țări au contribuit la asigurarea capacităților energetice suplimentare și ieri am semnat scrisori de mulțumire pentru aceste țări. Dar riscurile oricum n-au dispărut. Atacurile se pot repeta oricând, inclusiv în perioada sărbătorilor pascale. În aceste condiții, abrogarea stării de urgență acum, în ajunul sărbătorilor și într-un context geopolitic extrem de instabil, ar fi o decizie iresponsabilă”, a adăugat Munteanu.

Executivul pregătește programe de sprijin pentru agricultori și categoriile vulnerabile, prin ajustări fiscale și noi legi privind salarizarea.

„Ajustăm prețurile pentru transport și pentru lucrările de reconstrucție a infrastructurii deja contractate, care sunt deja în lucru. Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează un pachet de măsuri pentru protejarea categoriilor de cetățeni vulnerabili. Lucrăm intens la o nouă lege a salarizării”, a declarat premierul.

La ședința Cabinetului de Miniștri din 8 aprilie, Comisia Națională pentru Monitorizarea și Controlul Crizelor (CNMC) a prezentat o analiză detaliată a măsurilor luate pentru protejarea securității energetice a Republicii Moldova. Oficialii au subliniat că problemele recente nu reprezintă doar un incident izolat legat de linia electrică Vulcănești-Isaccea, ci o serie de șocuri externe care au cerut o reacție rapidă și strategică în interesul cetățenilor

Încă de la începutul lunii martie 2026, primele semnale de risc în aprovizionarea cu carburanți au fost detectate. Guvernul a instituit starea de alertă în sectorul energetic cu scopul de a monitoriza stocurile și de a pregăti țara pentru o eventuală penurie. Perturbările din Strâmtoarea Hormuz și mentenanța rafinăriilor din România au limitat importurile de motorină și benzină, afectând disponibilitatea produselor la pompă.

În starea de alertă, instrumentele disponibile erau doar administrative. Statul nu putea modifica prețul la carburanți, nu putea face derogări pentru proiecte de energie verde și nici nu putea proteja furnizorii de blocarea conturilor sau achiziții de urgență. Aceasta a transformat vulnerabilitățile în criză acută, iar piața de carburanți se apropia de blocaj.

Pe 23 martie 2026, atacurile ruse asupra infrastructurii din sudul Ucrainei au scos din funcțiune linia electrică de 400 kV Vulcănești-Isaccea, care acoperea 60-70% din necesarul de energie al țării. Fluxurile din România au scăzut la zero, generând un deficit de 350-400 MW pe oră. Parlamentul a aprobat starea de urgență prin Hotărârea nr. 38/2026, oferind autorităților pârghii suplimentare pentru a proteja populația.

Starea de urgență a permis repararea rapidă a liniei, echipamente critice fiind achiziționate prin negocieri directe. Linia a fost repusă în funcțiune pe 28 martie, la doar 5 zile de la atac. De asemenea, prin derogare de la Codul Urbanismului, au fost instalate rapid sisteme de stocare și echilibrare a energiei, iar un plan de reducere a consumului a dus la economii de circa 3% la nivel național

Starea de urgență a permis reducerea perioadei de calcul a prețului la carburanți de la 14 la 7 zile, ceea ce a stimulat importurile. Fondurile SRL „Lukoil-Moldova” au fost deblocate pentru achiziții interne, stocurile de motorină crescând de la 125 tone la peste 712 tone, iar vânzările zilnice de la 17 mii de litri la peste 241 mii litri. S-a limitat vânzarea la recipiente de 20 litri pentru a evita panicarea populației. Astfel, numărul stațiilor fără motorină a scăzut de la 182 la 41.

Chiar dacă linia electrică a fost reparată, există riscuri suplimentare. Creșterea consumului de carburanți în perioada sărbătorilor pascale, oprirea centralelor termice și reluarea activității industriale pot pune presiune asupra stocurilor. Menținerea stării de urgență permite Guvernului să intervină rapid pentru a preveni orice disfuncționalitate