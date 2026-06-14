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Avion prăbușit în SUA. 12 persoane au murit

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Avion prăbușit în SUA. 12 persoane au muritAvion prăbușit Missouri. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un avion folosit pentru salturi cu parașuta s-a prăbușit duminică în apropierea Aeroportului Memorial Butler din statul Missouri, SUA. Toate cele 12 persoane aflate la bord, inclusiv pilotul și 11 parașutiști amatori, au murit. Potrivit AP News, accidentul s-a produs la câteva momente după decolare, iar autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.

Avion prăbușit în SUA. 12 persoane au murit

Accidentul a avut loc în apropierea localității Butler, situată la aproximativ 105 kilometri sud de orașul Kansas. Potrivit autorităților locale, avionul decolase în jurul orei 11:20 și urma să transporte parașutiști pentru o sesiune de salturi.

Dennis Jacobs, director interimar al aeroportului și responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență din comitatul Bates, a declarat că aeronava nu a reușit să câștige altitudine după decolare. Potrivit acestuia, aparatul a efectuat un viraj brusc spre stânga și s-a prăbușit la aproximativ 275 de metri de pistă.

Avionul a căzut pe un teren aflat în apropierea aeroportului și a fost cuprins de flăcări după impact.

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control SUA

control SUA / sursa foto: dreamstime.com

Toți cei aflați la bord și-au pierdut viața

Dennis Jacobs a confirmat pentru sursa citată că niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit. Cele 12 victime sunt pilotul și cei 11 parașutiști amatori care urmau să participe la activități sportive organizate în zonă. Identitatea acestora nu a fost făcută publică deocamdată, deoarece autoritățile trebuie să informeze mai întâi familiile.

Sergentul Justin Ewing, din cadrul Patrulei Autostrăzilor din Missouri, a declarat pentru Associated Press că echipele de intervenție au fost alertate după ce au primit informații despre prăbușirea unei aeronave aflate în flăcări.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de urgență, inclusiv reprezentanți ai Departamentului de Poliție din Butler și ai Biroului Șerifului din comitatul Bates.

Aeronava era operată de o companie de parașutism

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, avionul implicat în accident era un aparat monomotor turbopropulsor operat de compania Skydive Kansas City. Aeronava era utilizată pentru transportul persoanelor care efectuau salturi cu parașuta, iar zborul de duminică făcea parte din activitatea obișnuită a companiei.

În urma tragediei, accesul în zona accidentului a fost restricționat, iar autoritățile au luat măsuri de siguranță pentru desfășurarea intervenției și a investigațiilor.

Anchetă federală pentru stabilirea cauzelor

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute în acest moment. Autoritățile americane au anunțat că investigația va fi coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), instituția responsabilă de anchetarea accidentelor aviatice din SUA.

Anchetatorii urmează să analizeze starea tehnică a aeronavei, condițiile de zbor și toate datele disponibile pentru a stabili ce a dus la prăbușirea aparatului imediat după decolare.

„Este groaznic”, a declarat Dennis Jacobs, descriind impactul tragediei asupra comunității locale și a celor implicați în activitățile de parașutism din regiune.

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