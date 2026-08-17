Un turist american în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de fulger pe Muntele Etna, în Sicilia, în timp ce se afla într-o zonă cu acces restricționat. Incidentul s-a produs duminică seara, 16 august, pe fondul unei furtuni care a lovit vulcanul, iar informația a fost relatată luni de agenția italiană ANSA.

Bărbatul a fost găsit de echipele de salvare în jurul orei 20:00, în stare gravă. A fost transportat cu elicopterul la Spitalul Cannizzaro din Catania, însă medicii nu au mai putut să îl salveze.

Potrivit informațiilor preliminare, americanul urca pe Etna printr-o zonă restricționată în momentul în care a izbucnit furtuna.

ANSA precizează că turistul a fost surprins de furtună în timp ce se afla într-o zonă în care accesul era limitat. Salvatorii au intervenit în cursul serii și l-au găsit deja în stare critică.

CBS News relatează, citând ANSA și alte surse, că bărbatul încerca să urce pe vulcan și a fost lovit de fulger în timpul furtunii. Victima a fost evacuată de urgență către spitalul din Catania, dar a murit înainte de a putea primi tratamentul necesar.

Accidentul s-a produs într-un moment în care Muntele Etna traversează o perioadă de activitate vulcanică importantă.

În ultimele zile, erupțiile și emisiile de cenușă au provocat perturbări majore în traficul aerian din Sicilia. Aeroportul din Catania a fost închis temporar în repetate rânduri, iar sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate.

Pe 15 august, aeroportul din Catania și-a reluat operațiunile după ce nivelul de alertă aeronautică asociat activității vulcanice a fost coborât de la roșu la portocaliu.

Activitatea vulcanică a atras numeroși turiști în zona Etnei, însă autoritățile limitează accesul în sectoarele considerate periculoase.

Muntele Etna se află în estul Siciliei și are o altitudine de aproximativ 3.350 de metri. Potrivit Departamentului italian pentru Protecție Civilă, este cel mai înalt vulcan activ din Europa și unul dintre cei mai activi vulcani din lume.

Documentele oficiale italiene privind riscurile vulcanice arată că activitatea din zona craterelor poate reprezenta un pericol în special pentru turiștii care ajung în apropierea zonelor de vârf.

Un buletin al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), publicat pe 11 august, indica o activitate stromboliană susținută la craterul Voragine, inclusiv fântâni de lavă, precum și activitate explozivă la craterul de nord-est.

Incidentul de pe Etna s-a produs în aceeași perioadă în care Italia trece de la un episod sever de căldură la o perioadă cu vreme mai instabilă.

ANSA relata luni că al cincilea val de căldură al verii începe să se retragă, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt așteptate să scadă în numeroase zone, pe măsură ce mase de aer mai instabile pătrund în Italia.

În cazul turistului american, fulgerul a lovit zona Etnei în timpul furtunii de duminică seara.

Salvarea victimei a fost complicată de condițiile de pe vulcan și de vremea nefavorabilă. Echipele de intervenție au ajuns la turist în jurul orei 20:00 și au început procedurile medicale de urgență.

Bărbatul a fost apoi transportat cu elicopterul la Spitalul Cannizzaro din Catania. Potrivit ANSA, acesta a ajuns la spital decedat.

Identitatea turistului nu a fost făcută publică în relatările inițiale ale agențiilor de presă.