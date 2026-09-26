Costa Rica este prezentată de specialiști în turism, pensionare și wellness drept o destinație potrivită pentru persoanele de peste 50 de ani. Natura, izvoarele termale, gastronomia locală și un stil de viață mai relaxat se numără printre argumentele oferite pentru alegerea acestei țări, potrivit Travel + Leisure.

Recomandarea pornește de la ideea că, după 50 de ani, mulți călători își schimbă prioritățile atunci când aleg o destinație. În locul vacanțelor axate pe efort fizic intens, aceștia caută experiențe care le permit să se bucure de natură, să descopere comunitățile locale și să reducă nivelul de stres.

Leigh Barnes, care conduce o agenție de turism din America de Nord, consideră că stilul de viață din Costa Rica îi determină pe vizitatori să încetinească ritmul, fără să renunțe la activități.

Turiștii pot face plimbări prin pădurile tropicale, pot observa animale sălbatice și se pot relaxa în izvoare termale. Activitățile pot fi adaptate unui ritm mai puțin solicitant, fără ca experiența de călătorie să fie limitată.

Costa Rica concentrează aproximativ 6% din biodiversitatea planetei și are 12 zone climatice distincte. Diversitatea naturală permite organizarea unor activități foarte diferite, de la drumeții și observarea păsărilor până la excursii în parcurile naționale.

Simon Jones, directorul general al Trafalgar, amintește filosofia locală „pura vida”, asociată cu un stil de viață mai calm și cu bucuria lucrurilor simple.

Izvoarele termale reprezintă o altă atracție pentru turiști, iar unele dintre traseele turistice sunt considerate accesibile și bine întreținute.

Mâncarea ocupă un loc important în experiența turistică din Costa Rica. Produsele proaspete, fructele de mare și ingredientele provenite din comunitățile locale sunt printre elementele care atrag vizitatorii.

Turiștii pot descoperi preparate tradiționale și pot participa la activități culinare. Printre experiențele recomandate se află pregătirea tradițională a tortilelor și vizitele la plantații unde este cultivată inima de palmier.

Pentru persoanele care vor să își păstreze un program activ, specialiștii recomandă croazierele din Parcul Național Tortuguero și sesiunile de observare a păsărilor în zona Monteverde.

Ward Luthi, fondatorul unei agenții de turism, recomandă și Camino de Costa Rica. Traseul are aproximativ 280 de kilometri și traversează țara între coasta Caraibelor și cea a Pacificului.

Arnaud Dieuteguard, reprezentant al unei alte agenții, consideră că îmbătrânirea sănătoasă presupune menținerea activității, curiozității și legăturii cu ceilalți.

În Peninsula Papagayo, o stațiune a inaugurat recent un complex sportiv dotat cu terenuri de tenis, padel și pickleball, oferind astfel și variante pentru turiștii care preferă activitățile sportive.