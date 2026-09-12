Un sat de coastă din Țara Galilor le oferă turiștilor o experiență desprinsă parcă dintr-o altă epocă. Porthdinllaen nu permite accesul autovehiculelor, nu are drumuri pentru mașini și nici facilități publice pentru colectarea deșeurilor. Așezarea atrage vizitatori datorită peisajelor spectaculoase, plajei cu nisip și atmosferei liniștite, potrivit The Mirror.

Satul Porthdinllaen se află pe peninsula Llŷn, în regiunea Dwyfor din comitatul Gwynedd, Țara Galilor. Localitatea este cunoscută pentru caracterul său lipsit de mașini, iar zona se bucură de protecție pentru a-și păstra aspectul natural și tradițional.

Organizația National Trust administrează și protejează această așezare din 1994. Măsurile urmăresc conservarea peisajului de coastă și menținerea atmosferei care face din Porthdinllaen o destinație aparte.

Turiștii ajung aici pentru a admira golful, plaja cu nisip și priveliștile asupra mării. Pescarii care navighează în larg completează imaginea unui loc în care ritmul vieții pare mult mai lent decât în orașele aglomerate.

Una dintre principalele atracții ale satului este Tŷ Coch Inn, un pub cu o clădire roșie, situat chiar pe malul mării. Localul a devenit un simbol al așezării, iar poziția sa oferă clienților posibilitatea de a se bucura de priveliștea golfului în timp ce se relaxează.

Pub-ul este apreciat de numeroși vizitatori pentru atmosfera sa și pentru amplasarea neobișnuită. Turiștii îl consideră unul dintre cele mai frumoase localuri de acest fel din Marea Britanie.

Tŷ Coch Inn are însă câteva reguli pentru cei care îi trec pragul. Localul nu acceptă rezervări de mese, iar duminica seara este închis. De asemenea, pub-ul nu servește cina în acea zi.

Cei care vor să ajungă în Porthdinllaen cu mașina trebuie să o lase în parcarea din Morfa Nefyn. De acolo, turiștii pot ajunge în sat după o plimbare de aproximativ 20 de minute.

Traseul poate fi parcurs pe plajă sau pe poteca de pe promontoriu, care traversează un teren de golf. Accesul auto este interzis în interiorul așezării, ceea ce contribuie la păstrarea liniștii și a peisajului nealterat.

Lipsa traficului rutier le permite vizitatorilor să exploreze zona fără zgomotul și aglomerația întâlnite în stațiunile turistice obișnuite.

Porthdinllaen nu dispune de facilități publice pentru colectarea gunoiului. Din acest motiv, turiștii trebuie să își transporte singuri deșeurile și să le arunce în locurile special destinate colectării acestora.

Regulile urmăresc să protejeze mediul și să păstreze curățenia într-o zonă de coastă cu un peisaj natural deosebit.

Câinii sunt acceptați în sat, însă proprietarii sunt rugați să îi țină în lesă în apropierea pubului Tŷ Coch Inn.

Prin restricțiile privind accesul auto și gestionarea deșeurilor, Porthdinllaen își păstrează farmecul și oferă turiștilor o experiență diferită de cea a stațiunilor moderne. Plaja, golful și pub-ul de pe malul mării transformă satul într-o destinație potrivită pentru cei care caută liniște și peisaje spectaculoase.