Liderii guvernelor din Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord se întâlnesc luni, la Cardiff, pentru a discuta despre autonomie, o colaborare mai strânsă între cele trei administrații, inclusiv în domeniul constituțional, potrivit BBC.

Este prima reuniune față în față a celor trei lideri naționaliști de la preluarea funcției de prim-ministru al Țării Galilor de către Rhun ap Iorwerth, în luna mai.

Ap Iorwerth îi va găzdui luni dimineață pe John Swinney, liderul Partidului Național Scoțian (SNP), și pe Michelle O'Neill, prim-ministrul Irlandei de Nord. La întâlnire va participa și Mary Lou McDonald, președinta Sinn Féin.

Discuțiile vin într-un moment în care cele trei teritorii sunt conduse de politicieni care susțin, în forme diferite, desprinderea de Regatul Unit.

Potrivit reprezentanților Plaid Cymru, întâlnirea este destinată identificării unor domenii în care cele trei administrații pot coopera mai strâns.

Printre temele menționate se află energia, economia și relația cu Europa. Liderii urmează să discute, de asemenea, despre problemele politice și constituționale care privesc Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord, precum și despre dreptul la autodeterminare.

Un purtător de cuvânt al Plaid Cymru a descris reuniunea drept o ocazie pentru liderii formațiunilor politice de a analiza „cum putem lucra mai strâns asupra problemelor care contează pentru oamenii din țările noastre”.

Întâlnirea are loc după alegerile pentru Senedd din Țara Galilor, care au modificat configurația politică locală. Rhun ap Iorwerth a devenit primul prim-ministru galez care nu reprezintă Partidul Laburist după alegerile din luna mai.

John Swinney a declarat înaintea reuniunii că există un „impuls incontestabil” pentru schimbări constituționale în Regatul Unit.

„Fiecare națiune din aceste insule se află într-un moment de oportunitate constituțională extraordinară”, a afirmat liderul SNP, citat de BBC.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce problema independenței Scoției a fost discutată din nou în Camera Comunelor. În timpul unei sesiuni de întrebări adresate prim-ministrului, Andy Burnham a sugerat că un al doilea referendum privind independența Scoției ar putea fi organizat dacă ar exista un sprijin public clar pentru un astfel de vot.

Burnham a comparat situația cu mecanismul prevăzut pentru un eventual referendum privind statutul Irlandei de Nord. Ulterior, însă, el a precizat că un nou referendum scoțian rămâne „off limits”, adică nu este în prezent acceptat de guvern.

La referendumul din septembrie 2014, alegătorii scoțieni au respins independența, cu 55% din voturi pentru rămânerea în Regatul Unit și 45% pentru desprindere.

Rhun ap Iorwerth susține independența Țării Galilor, însă a exclus organizarea unui referendum pe această temă în primul mandat al guvernului său.

În schimb, administrația galeză intenționează să creeze o comisie națională care să pregătească terenul pentru o eventuală dezbatere viitoare privind independența. Guvernul de la Cardiff solicită, în paralel, transferarea unor competențe suplimentare către Țara Galilor, inclusiv în domeniul poliției și al justiției pentru tineri.

Burnham a declarat anterior că este „deschis” ideii de a transfera mai multe atribuții către administrația galeză.

Un alt subiect important al reuniunii este modul în care sunt finanțate administrațiile descentralizate de către guvernul britanic.

Guvernul galez solicită de mai mult timp modificarea formulei Barnett, mecanismul utilizat pentru stabilirea unei părți importante din finanțarea alocată Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord. Oficialii galezi susțin că actualul sistem dezavantajează Țara Galilor, în timp ce Scoția beneficiază mai favorabil de formula existentă.

Cei trei lideri ai administrațiilor descentralizate urmează să se întâlnească și cu prim-ministrul britanic luna viitoare. Guvernul de la Westminster a transmis că premierul este „angajat să asigure schimbări în toate cele patru națiuni ale Regatului Unit” și că susține în continuare Uniunea.

După reuniunea de luni dimineață, Rhun ap Iorwerth și John Swinney vor avea o nouă rundă de discuții în cursul după-amiezii. Cei doi sunt așteptați să semneze un acord privind „colaborarea viitoare în domenii de interes comun”.

Întâlnirea de la Cardiff oferă astfel un cadru pentru discuții atât despre proiecte practice, precum energia și economia, cât și despre viitorul relațiilor dintre administrațiile descentralizate și guvernul de la Westminster.