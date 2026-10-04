O scrisoare militară codificată, trimisă în 1809 la ordinul lui Napoleon Bonaparte, a fost descifrată după mai bine de două secole cu ajutorul inteligenței artificiale. Modelul GPT-6 Astra a reușit să dezvăluie conținutul documentului în aproximativ șase ore, folosind o singură imagine a manuscrisului, păstrat până acum într-o formă greu de descifrat, potrivit Live Science.

Mesajul a fost redactat de Eugène de Beauharnais, fiul vitreg al lui Napoleon și vicerege al Italiei, și adresat mareșalului francez Auguste de Marmont, unul dintre comandanții armatei imperiale. La acea vreme, Marmont se afla departe de principalele forțe franceze, pe coasta estică a Mării Adriatice, iar scrisoarea avea rolul de a-l informa despre pozițiile trupelor franceze și aliate din Europa.

Pentru a împiedica interceptarea informațiilor strategice de către inamic, mesajul a fost redactat folosind un sistem complex de criptare. Descifrarea sa a fost realizată recent de inginerul în inteligență artificială Carter Church, de la compania de securitate cibernetică SentinelOne, care a apelat la GPT-6 Astra pentru a rezolva codul rămas nedescifrat timp de 217 ani.

Singura imagine disponibilă public a scrisorii era o scanare de rezoluție scăzută, apărută într-o revistă a armatei franceze în 1969. Documentul conține aproximativ 1.300 de semne, reprezentate prin 155 de simboluri distincte, ceea ce a făcut ca descifrarea să fie o provocare inclusiv pentru specialiști.

Scrisoarea utiliza un cifru homofonic, un sistem de criptare în care aceeași literă poate fi reprezentată prin mai multe simboluri. Această metodă complică identificarea tiparelor lingvistice și face mai dificilă reconstituirea mesajului original.

Carter Church i-a furnizat modelului GPT-6 Astra imaginea documentului și o singură instrucțiune pentru descifrarea acestuia. În timpul procesului, inteligența artificială a transcris simbolurile și a identificat un tabel realizat anterior de istoricul criptologiei Daniel Tant, care descria semnificația a 33 de simboluri dintr-un sistem de codificare mai vechi.

Modelul a stabilit corespondența dintre simbolurile din tabel și cele utilizate în scrisoarea din 1809, folosind informațiile pentru a identifica și restul mesajului. Întregul proces a durat mai puțin de șase ore.

Scrisoarea descifrată conține informații despre pozițiile armatelor franceze și aliate, precum și despre comandanții acestora. Documentul includea și un îndemn adresat mareșalului Auguste de Marmont să nu se lase intimidat de forțele pe care le-ar fi putut întâlni atunci când urma să primească ordinul de deplasare.

Deși descifrarea reprezintă o reușită tehnologică, mesajul nu a dezvăluit informații istorice complet necunoscute. Michael Rowe, specialist în istorie europeană la King’s College London, a explicat că există o corespondență originală în care Napoleon îi transmitea lui Eugène de Beauharnais ce informații trebuia să-i comunice mareșalului Marmont.

Prin urmare, istoricii cunoșteau deja o mare parte din conținutul pe care ar fi trebuit să îl aibă scrisoarea codificată. Această corespondență a oferit și un punct de referință pentru verificarea acurateței rezultatului obținut de inteligența artificială.

Descifrarea scrisorii ar putea deschide noi oportunități pentru cercetarea documentelor istorice care au rămas inaccesibile timp de secole. Specialiștii consideră că inteligența artificială ar putea contribui la rezolvarea unor cifruri pentru care nu există texte de referință sau corespondență care să permită verificarea conținutului.

În acest sens, tehnologia a fost comparată cu o posibilă „Piatră din Rosetta”, celebra inscripție care a făcut posibilă descifrarea hieroglifelor egiptene. Aplicarea unor metode similare ar putea ajuta cercetătorii să analizeze arhive istorice și să descopere informații care nu au putut fi recuperate prin metodele tradiționale.

Carter Church a explicat că sistemul de criptare folosit în scrisoarea lui Eugène de Beauharnais nu era imposibil de descifrat prin tehnici clasice. Totuși, rezolvarea lui ar fi presupus un efort considerabil, mult timp de lucru și colaborarea unor specialiști din domenii diferite.

Rezultatul obținut de GPT-6 Astra a fost verificat ulterior de Satoshi Tomokiyo, criptograf și administrator al unui site dedicat cifrurilor istorice nerezolvate. În urma verificării, scrisoarea a fost inclusă în categoria documentelor care au fost, în sfârșit, descifrate, la 217 ani de la redactare.