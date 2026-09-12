În timpul vizitei sale la Dublin, unde s-a întâlnit cu premierul irlandez Micheál Martin, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că își dorește ca Irlanda și Irlanda de Nord să formeze, în cele din urmă, un singur stat, potrivit Reuters.

Donald Trump a vorbit despre posibilitatea reunificării Irlandei cu Irlanda de Nord, teritoriu care face parte din Regatul Unit. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, după întâlnirea cu premierul irlandez, și ar putea stârni nemulțumiri la Londra, dar și în rândul unioniștilor nord-irlandezi, care susțin menținerea legăturilor cu Marea Britanie.

„Ei bine, nu vreau să creez probleme, dar vă spun sincer: mi-ar plăcea enorm să văd o Irlandă unită”, le-a spus Trump jurnaliștilor, aflat alături de Micheál Martin la Dublin.

Președintele american a sugerat că reunificarea ar putea avea loc în viitor, însă a recunoscut că Regatul Unit va avea un rol important în luarea unei astfel de decizii.

„Se va întâmpla, în cele din urmă. Desigur, Regatul Unit va avea un cuvânt de spus în această privință… dar cred că ar fi un lucru extraordinar”, a mai precizat președintele.

Statutul Irlandei de Nord este reglementat, printre altele, de Acordul din Vinerea Mare, semnat în 1998. Documentul prevede posibilitatea organizării unui referendum privind viitorul teritoriului, inclusiv eventuala ieșire din Regatul Unit, dacă guvernul britanic consideră că există suficiente motive pentru o astfel de consultare.

Acordul a contribuit la încheierea celor aproximativ 30 de ani de conflict cunoscuți drept „The Troubles”. Violențele au opus, în principal, naționaliștii irlandezi, care susțineau reunificarea insulei, și unioniștii, care doreau ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit.

Deși sprijinul pentru rămânerea Irlandei de Nord în Regatul Unit continuă să fie majoritar în multe sondaje, diferența dintre cele două tabere s-a redus în ultimii ani. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a readus în atenție problema statutului teritoriului și a relațiilor dintre cele două părți ale insulei.

Tema reunificării rămâne sensibilă din punct de vedere politic, iar orice discuție despre un referendum poate genera tensiuni între partidele naționaliste și cele unioniste.

Președintele american efectuează o vizită de 48 de ore în Irlanda, într-o perioadă în care Partidul Republican se pregătește pentru alegerile legislative din Statele Unite și încearcă să își păstreze majoritățile în cele două camere ale Congresului.

În timpul deplasării, Trump s-a întâlnit și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, care a fost aleasă în funcție anul trecut. La precedenta sa vizită în Irlanda, în 2019, Connolly a protestat în apropierea aeroportului Shannon, în contextul politicii externe americane.

Programul liderului american include și participarea la un turneu de golf organizat la una dintre proprietățile sale.

Mai multe proteste împotriva războiului și a președintelui american au fost anunțate pentru sâmbătă, atât la Dublin, cât și în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg.

Irlanda se numără printre statele membre ale Uniunii Europene care susțin în mod vocal cauza palestiniană. În luna iulie, autoritățile irlandeze au adoptat o lege prin care au introdus restricții asupra comerțului cu bunuri provenite din așezările israeliene din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel.