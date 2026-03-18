Trump nu poate să-l ia în serios pe Macron pentru că „va pleca din funcție foarte curând”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat că nu implică Franța în operațiunile NATO din Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor generate de acțiunile militare americano-israeliene împotriva Iranului, potrivit Daily Express.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri oficiale cu premierul Irlandei, Micheál Martin, organizată la Casa Albă cu ocazia recepției anuale de Ziua Sfântului Patrick.

Poziția exprimată de liderul de la Washington evidențiază diferențele de abordare dintre aliații occidentali în privința conflictului din Orientul Mijlociu și a rolului NATO în această situație.

Întrebat despre poziția Franței, Donald Trump a avut o reacție directă la adresa omologului său francez.

„Va pleca din funcție foarte curând, așa că va trebui să vedem”, a declarat liderul american, referindu-se la Emmanuel Macron.

Comentariul vine după ce președintele francez a anunțat că Franța „nu va participa niciodată la o forță operativă în Strâmtoarea Hormuz până când ostilitățile nu se vor încheia”. Această poziție subliniază o abordare diferită față de cea a Statelor Unite în gestionarea conflictului cu Iranul.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Washingtonul încearcă să mobilizeze sprijinul aliaților NATO pentru securizarea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Înaintea întâlnirii cu premierul irlandez, Donald Trump a publicat un mesaj amplu pe platforma sa, în care a criticat aliații NATO pentru lipsa de implicare în operațiunile militare din Iran.

Președintele american a afirmat că statele membre ale alianței au evitat să participe la acțiuni, „în ciuda faptului că aproape fiecare țară a fost de acord cu ceea ce facem și că Iranul nu poate fi lăsat, în niciun fel, să dețină o armă nucleară”.

De asemenea, Trump a reiterat o critică mai veche privind relația dintre SUA și NATO, susținând că aceasta ar fi dezechilibrată.

„Am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic – noi îi protejăm, dar ei nu fac nimic pentru noi, mai ales într-un moment de nevoie”, a declarat acesta.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei oficiale a lui Micheál Martin la Washington, eveniment organizat în mod tradițional cu ocazia Zilei Sfântului Patrick. Întâlnirea are, de regulă, un caracter simbolic și diplomatic, însă în acest an a fost marcată de tensiunile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Economia Irlandei este puternic influențată de investițiile americane, inclusiv de companii multinaționale precum Apple, Eli Lilly sau Microsoft. În acest context, relația bilaterală are o importanță strategică pentru Dublin.

Totuși, participarea premierului irlandez la întâlnire a fost criticată de unii actori politici, pe fondul situației din Iran și al poziției administrației americane.

Înaintea vizitei la Washington, Micheál Martin a declarat că nu se simte „sub presiune” să abordeze conflictul din Orientul Mijlociu în cadrul discuțiilor cu Donald Trump.

În același timp, în Europa au existat apeluri pentru o poziție mai fermă față de Washington. Politicianul britanic Duncan Smith a sugerat ca liderul irlandez să adopte o atitudine similară cu cea a premierului spaniol Pedro Sánchez, care a avut discuții cu oficialii europeni privind situația.

Decizia Franței de a nu participa la operațiunile din Strâmtoarea Ormuz reflectă o linie diplomatică distinctă, într-un moment în care alianța nord-atlantică se confruntă cu diferențe de opinie privind implicarea militară în regiune.