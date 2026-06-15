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Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, realizat de România și Bulgaria

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Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, realizat de România și Bulgaria
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Proiectul comun România-Bulgaria privind înființarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o structură care va funcționa prin două centre operaționale amplasate la Constanța și Varna, a fost încheiat, a anunțat ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene.

Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, realizat de România și Bulgaria

Noul hub va avea rolul de a consolida cooperarea regională în domeniul securității maritime și de a facilita schimbul rapid de informații între statele participante, a mai anunțat șefa diplomației de la București.

„Suntem aici pentru a prezenta obiectivele noastre împreună cu Bulgaria. Am finalizat proiectul comun al Hubului de Securitate Maritimă a Mării Negre, care va fi amplasat la Constanța și Varna”, a declarat Oana Țoiu.

Protejarea infrastructurii maritime, principalul obiectiv

Ministrul a explicat că noua structură creată de România și Bulgaria va contribui la monitorizarea mai eficientă a riscurilor din regiune, prin realizarea unor analize comune și prin îmbunătățirea capacității de reacție în fața amenințărilor hibride.

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„Hubul va spori capacitatea Mării Negre, capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, de a avea o conștientizare situațională sporită, capacitatea de a face schimb de analize, astfel încât să avem o reziliență mai mare în ceea ce privește amenințările hibride, în ceea ce privește capacitatea noastră de a proteja infrastructura maritimă”, a mai spus Oana Țoiu.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook

Ce va face noul hub de securitate Maritimă la Marea Neagră

Inițiativa este concepută ca o platformă deschisă pentru statele și agențiile din regiunea Mării Negre și urmărește sprijinirea implementării obiectivelor europene privind securitatea maritimă, protecția infrastructurii critice și a cablurilor submarine.

„Aceasta inițiativă este deschisă agențiilor și țărilor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem implementa atât strategia UE în ceea ce privește securitatea portuară, cablurile submarine, infrastructura maritimă, cât și, desigur, consolidarea securității în general”, a declarat Țoiu.

Anunțul vine într-un context marcat de incidente de securitate în zona Mării Negre. La sfârșitul lunii mai, o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat deasupra unui bloc din Galați, incident soldat cu evacuarea locatarilor și rănirea a două persoane. De asemenea, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța, unde s-a autodetonat fără a provoca victime.

Autoritățile române și bulgare consideră că noul hub va contribui la creșterea nivelului de securitate și coordonare în regiunea Mării Negre, într-un context geopolitic tot mai tensionat.

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