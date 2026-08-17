Procesul lui Duane „Keffe D” Davis, bărbatul acuzat că a orchestrat uciderea rapperului Tupac Shakur, începe luni, 17 august, la Las Vegas, cu declarațiile introductive ale acuzării și apărării, după aproape trei decenii de la atacul care a dus la moartea artistului, potrivit Associated Press.

Davis, în vârstă de 63 de ani, este singura persoană pusă oficial sub acuzare în cazul crimei și riscă închisoarea pe viață dacă va fi găsit vinovat.

Un juriu format din 16 persoane a fost selectat săptămâna trecută pentru procesul desfășurat în Clark County District Court. Audierea este așteptată să dureze câteva săptămâni și ar putea aduce în fața instanței până la 45 de martori, printre care Marion „Suge” Knight, care se afla în mașină cu Tupac în momentul atacului.

Tupac Shakur avea 25 de ani când a fost împușcat în Las Vegas, în seara de 7 septembrie 1996. Rapperul se afla într-un BMW condus de Suge Knight, după ce cei doi asistau la meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon, desfășurat la MGM Grand.

La un semafor, un Cadillac alb s-a apropiat de BMW, iar ocupanții acestuia au deschis focul. Shakur a fost lovit de mai multe gloanțe, iar Knight a fost și el rănit. Tupac a murit șase zile mai târziu, pe 13 septembrie 1996, din cauza rănilor suferite.

Procurorii susțin că atacul a fost o răzbunare pentru o altercație care avusese loc cu câteva ore mai devreme la MGM Grand, între Tupac și membri ai anturajului său, pe de o parte, și Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis și membru al South Side Compton Crips, pe de altă parte.

Davis nu este acuzat că a tras focurile care l-au ucis pe Tupac. Procurorii susțin că el a orchestrat atacul și că a furnizat arma folosită în împușcare.

Potrivit anchetatorilor, Davis se afla în Cadillacul alb împreună cu alți trei bărbați. Autoritățile nu au reușit să formuleze acuzații de crimă împotriva celorlalți presupuşi participanți, iar aceștia au murit între timp.

Cazul a fost relansat după ce Davis a făcut începând din 2018 o serie de declarații publice despre presupusa sa implicare. În 2019, el a publicat și o carte de memorii în care a relatat versiunea sa asupra evenimentelor. Aceste declarații au devenit o parte importantă a dosarului procurorilor.

Davis a pledat nevinovat. Apărarea contestă credibilitatea declarațiilor sale anterioare și susține că acestea au fost exagerate sau prezentate în scopuri comerciale. Davis afirmă în prezent că nu a fost implicat în uciderea lui Tupac și că nu a fost prezent la locul atacului, ceea ce contrazice unele dintre declarațiile sale anterioare.

Procesul este programat să se desfășoare pe parcursul mai multor săptămâni. Procurorii intenționează să prezinte între 35 și 45 de martori, în timp ce apărarea urmează să cheme un număr mai redus de persoane.

Printre potențialii martori se numără Suge Knight, care a supraviețuit atacului, precum și alte persoane care pot oferi informații despre evenimentele dinaintea și de după împușcare. Lista de martori include și oficiali care au avut legătură cu cazul sau cu intervenția autorităților în acea perioadă.

Familia lui Tupac Shakur este așteptată să fie prezentă în sala de judecată. Maurice „Mopreme” Shakur, fratele vitreg al rapperului, a declarat pentru Associated Press că participarea la proces va fi dificilă pentru familie, dar că rudele vor fi acolo pentru a-l susține pe artist.

„Îl vom susține pe Pac, așa cum am făcut-o întotdeauna”, a spus Maurice Shakur, potrivit Associated Press.

Pentru familie, procesul reprezintă reluarea publică a unui caz care a rămas fără o condamnare timp de aproape trei decenii.

Tupac Shakur a rămas una dintre cele mai importante figuri ale culturii hip-hop, deși a murit la numai 25 de ani. A fost nominalizat de șase ori la premiile Grammy și a fost inclus postum în Rock & Roll Hall of Fame în 2017.

În anii care au urmat morții sale, influența sa culturală a continuat să crească. Artistul a primit postum o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar numele său a fost folosit pentru proiecte culturale și spații publice.

Procesul lui Duane Davis reprezintă primul demers judiciar major în care o persoană este judecată pentru uciderea lui Tupac Shakur. Verdictul va stabili dacă acuzațiile procurorilor privind rolul lui Davis în organizarea atacului pot fi demonstrate dincolo de orice îndoială rezonabilă.