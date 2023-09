Suspect reținut pentru uciderea rapperului Tupac. 30 de ani a durat vânătoarea

Duane „Keffe D” Davis a fost arestat vineri dimineață, deși acuzația sau acuzațiile exacte nu erau imediat clare. Tupac Shakur a fost rănit pe 7 septembrie 1996 și a murit într-un spital șase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Davis a recunoscut în interviuri și în memoriile sale din 2019, „Compton Street Legend”, că se afla în Cadillac-ul din care au fost trase focurile de armă care l-au rănit pe rapperul Tupac.

Tupac Shakur a fost rapper, activist și actor

Arestul vine după ce poliția din Nevada a executat un mandat de percheziție în legătură cu uciderea neelucidată a rapperului Tupac. Tupac Shakur, cunoscut ca 2Pac, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Mai exact, pe Aleea Celebrităților de la Hollywood pe data de 7 iunie. La câteva luni înainte de a se împlini 27 de ani de de la moartea rapperului.

Reamintim că Tupac a fost ucis într-o împușcătură din mașină în apropiere de Las Vegas pe 7 septembrie 1996. Iar un suspect a fost arestat pentru uciderea rapperului Tupac Shakur în 1996.

Surse au declarat vineri că un bărbat a fost arestat preventiv sub suspiciunea de împușcare mortală din mașină. Arestarea are loc la doar două luni după ce casa din Nevada a lui Duane Keith Davis – membru al bandei Southside Compton Crips, cunoscută sub numele de Keefe D, Keefy D sau Keffe D – a fost percheziționată de poliția din Las Vegas, iar o serie de probe au fost confiscate în legătură cu acest caz nerezolvat.

Keffe D a afirmat în mai multe rânduri că a fost martor la uciderea rapperului

În timpul raidului nocturn din 17 iulie, cinci computere, tablete și un iPhone au fost luate din locuința sa. Poliția din Las Vegas confirmând că acestea fac parte din ancheta privind omuciderea lui Tupac.

Anchetatorii au căutat obiecte care tind să arate dovezi ale motivului și/sau identitatea făptașului. Cum ar fi fotografii sau filme nedevelopate, polițe de asigurare și scrisori, adrese și înregistrări telefonice, agende…

Pe lângă aparatura electronică, anchetatorii au luat şi hard disk-uri, fotografii şi un exemplar al revistei Vibe în care apărea Tupac. De asemenea, şi un exemplar al cărții Compton Street Legends scrisă de Keffe D împreună cu Yusuf Jah.

Tupac a fost ucis în timp ce se afla într-o mașină la o intersecție de lângă Las Vegas Strip pe 7 septembrie 1996. În acea seară, Tupac se dusese să vadă un meci de box al lui Mike Tyson la MGM Grand Hotel and Casino.

Sursa foto: Facebook

Înainte de a fi împuşcat l-a atacat pe rivalul său din gașcă Orlando

În holul hotelului, Tupac l-a atacat pe rivalul său din gașcă Orlando -Baby Lane- Anderson. A fost o bătaie filmată de camerele de supraveghere. La ieșirea de la MGM Grand, Tupac și Knight au condus şi s-au oprit la culoarea roșie a semaforului.

Un Cadillac alb s-a oprit lângă ei și a deschis focul. Tupac a fost împușcat de patru ori, unul dintre gloanțe străpungându-i plămânul. A murit șase zile mai târziu la spital. În ciuda mai multor martori aflați la locul faptei, nu a fost făcută nicio arestare.

Anderson a fost mult timp principalul suspect după bătaia din hotel. Cu toate acestea, Anderson a negat orice implicare în această crimă. A fost ucis doi ani mai târziu, în 1998, într-un schimb de focuri cu o bandă.