Schimbare majoră la WhatsApp și Facebook. Ce este Scam Alert

Meta pregătește o nouă măsură de protecție împotriva tentativelor de înșelătorie desfășurate prin intermediul mesajelor. Funcția, denumită Scam Alert, folosește inteligența artificială și tehnologii de învățare automată pentru a analiza mesajele și a identifica posibile tentative de fraudă.

Instrumentul este conceput pentru a detecta conversațiile care prezintă caracteristici asociate mesajelor înșelătoare. În momentul în care sistemul consideră că există riscul ca utilizatorul să fie vizat de o scamatorie, acesta afișează o notificare de avertizare.

Mesajul de atenționare este vizibil doar persoanei care primește conversația. Expeditorul nu este informat că mesajul său a fost analizat sau că destinatarul a primit o alertă din partea sistemului.

Meta precizează că inteligența artificială are, în acest caz, un rol limitat. Sistemul identifică potențialul pericol și îl semnalează, însă nu blochează automat conversația și nu ia alte decizii în locul utilizatorului. După apariția avertismentului, persoana poate decide dacă dorește să continue discuția, să raporteze mesajul sau să blocheze expeditorul.

Compania ia în calcul și posibilitatea unor alerte greșite. Un algoritm poate interpreta drept suspectă o conversație care, în realitate, este purtată cu o persoană cunoscută și este perfect legitimă. Într-o asemenea situație, utilizatorul are posibilitatea de a ignora avertismentul și de a continua conversația.

Mai mult, discuția poate fi marcată drept sigură. În acest fel, sistemul nu ar mai trebui să genereze ulterior avertizări similare pentru mesajele primite de la aceeași persoană.

Scam Alert este lansată deocamdată în versiune beta, ceea ce înseamnă că funcția se află încă în etapa de testare. De asemenea, aceasta este opțională și nu este activată automat. Utilizatorii care doresc să beneficieze de noul instrument trebuie să îl activeze manual din meniul de configurare al aplicației.

Prin această soluție, Meta încearcă să ofere o protecție suplimentară împotriva mesajelor frauduloase, păstrând însă decizia finală în mâinile utilizatorului.