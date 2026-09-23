Meta a luat măsuri împotriva a aproximativ 3,7 milioane de conturi, pagini și alte tipuri de conținut legate de escrocherii online, în urma informațiilor primite de la poliția din Singapore. Compania a anunțat miercuri că rețelele acționează la scară tot mai mare și folosesc inclusiv inteligența artificială pentru a crea profiluri false, imagini și cod rău intenționat, potrivit Le Figaro.

Colaborarea dintre Meta și poliția din Singapore funcționează de aproximativ doi ani și presupune schimbul de informații privind activitățile suspecte de pe platformele companiei. Datele furnizate de autorități i-au ajutat pe anchetatorii Meta să treacă de la identificarea unor conturi individuale la descoperirea unor rețele întregi folosite pentru fraude și escrocherii.

Între lunile ianuarie și iunie, Meta a luat măsuri împotriva a peste 113.000 de conturi, pagini și alte entități de pe Facebook și Instagram care aveau legătură cu fraude sau escrocherii.

În luna iunie, compania a intervenit în cazul a peste 33.600 de entități și pagini asociate unor astfel de activități. Operațiunile au fost desfășurate pe baza informațiilor obținute în colaborare cu poliția din Singapore.

Scopul parteneriatului este identificarea conexiunilor dintre conturile suspecte și destructurarea rețelelor înainte ca acestea să ajungă la un număr mai mare de utilizatori.

Cea mai amplă acțiune a avut loc în luna iulie, când Meta a luat măsuri împotriva a peste 3,6 milioane de entități și pagini.

Cele mai multe erau așa-numite „cochilii goale” – pagini lipsite de conținut și aparent inactive, care puteau fi cumpărate sau activate ulterior de escroci pentru desfășurarea unor noi campanii.

Astfel de pagini pot rămâne inactive o perioadă și pot părea inofensive înainte de a fi folosite într-o schemă de fraudă.

Meta nu a prezentat cifre comparative care să arate cum diferă numărul acestor pagini față de perioadele anterioare.

Reprezentanții Meta spun că una dintre dificultățile combaterii fraudelor online este faptul că rețelele operează simultan pe mai multe platforme și la scară mare.

„Escrocii se bazează pe faptul că nicio organizație nu are o viziune de ansamblu. Ceea ce am construit cu poliția din Singapore schimbă acest lucru”, a declarat Daryl Poon, directorul departamentului de relații cu forțele de ordine pentru regiunea Asia-Pacific de la Meta. „Capacitatea noastră de a opera la scară largă înseamnă că aceste rețele pot fi destructurate înainte de a afecta mai mulți oameni”, a adăugat el.

Daryl Poon a spus că parteneriatul cu autoritățile din Singapore reprezintă un model pe care Meta vrea să îl dezvolte în continuare în regiune. Escrocii folosesc între timp și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a-și extinde activitatea.

Clara Koh, directoarea de politici publice a Meta pentru Asia de Sud-Est, a explicat că aceste grupări operează la scară masivă și folosesc AI „pentru a produce în masă profiluri false”, dar și pentru fabricarea imaginilor și generarea de cod rău intenționat.

Parteneriatul dintre companie și poliția din Singapore urmărește schimbul rapid de informații despre conturile, paginile și infrastructura folosite în escrocherii.

În loc să fie analizat separat fiecare cont raportat, informațiile furnizate de autorități permit identificarea altor pagini și profiluri conectate la aceeași rețea.

Meta susține că această metodă face posibilă intervenția asupra infrastructurii folosite de escroci înainte ca paginile sau conturile să fie utilizate în noi fraude.

Compania și autoritățile din Singapore intenționează să continue colaborarea, în condițiile în care escrocheriile online sunt desfășurate tot mai frecvent prin rețele care operează simultan pe mai multe platforme.