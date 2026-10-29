O tentativă de fraudă online care implică oferte turistice, facturi false și mesaje trimise pe WhatsApp a fost semnalată de compania Join Up! România. Persoane neautorizate folosesc numele și identitatea vizuală ale agenției de turism pentru a contacta potențiali clienți și a le solicita plăți în conturi bancare care nu aparțin companiei. Touroperatorul a depus o plângere penală și le recomandă consumatorilor să verifice documentele înainte de a transfera bani. Potrivit DNSC, numărul incidentelor de fraudă și al tentativelor de fraudă a crescut cu 91% în anul 2025

O nouă tentativă de fraudă în mediul online a fost semnalată de agenția de turism Join Up! România, după identificarea unor pagini și reclame care folosesc fără autorizare identitatea companiei. Persoanele implicate în această metodă de fraudă creează pagini false și promovează reclame sponsorizate care reproduc numele, sigla și alte elemente de identificare ale touroperatorului.

Ulterior, potențialii clienți sunt contactați de pe diferite numere de telefon, inclusiv prin mesaje și apeluri pe WhatsApp.

Aceștia primesc documente care par autentice, precum oferte de vacanță, confirmări de rezervare, contracte pentru servicii turistice și facturi. Documentele conțin elemente vizuale și date ale companiei, însă conturile bancare indicate pentru efectuarea plăților nu aparțin Join Up! România.

Join Up! România a anunțat că a sesizat autoritățile și a depus o plângere penală în legătură cu utilizarea neautorizată a identității sale. Compania le recomandă consumatorilor să manifeste prudență atunci când primesc solicitări de plată și să verifice autenticitatea documentelor înainte de a transfera bani.

Atenția trebuie îndreptată atât asupra ofertelor primite, cât și asupra facturilor, confirmărilor de rezervare și datelor bancare indicate. Potrivit agenției, singurele conturi bancare autorizate pentru plățile către companie sunt cele publicate pe site-ul său oficial.

Persoanele care descoperă asemenea tentative de fraudă sunt îndemnate să anunțe autoritățile.

„Persoanele care se confruntă sau observă astfel de cazuri sunt rugate să contacteze imediat Poliția”, transmite compania.

Avertizarea agenției de turism apare în contextul în care Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au atras atenția asupra unor metode de fraudă online care implică folosirea identității unor companii reale.

Escrocii creează pagini și conturi false, apoi transmit documente sau solicitări de plată care par să provină de la firme cunoscute. În astfel de cazuri, datele de identificare ale companiilor sunt utilizate fără acordul acestora pentru a câștiga încrederea persoanelor contactate.

Metode asemănătoare de fraudă sunt întâlnite atât în România, cât și la nivel internațional. Potrivit DNSC, numărul incidentelor de fraudă și al tentativelor de fraudă a crescut cu 91% în anul 2025, comparativ cu 2024.

Datele indică aproximativ 1.876 de cazuri suplimentare față de anul precedent.

Join Up! România le recomandă utilizatorilor să comunice numai prin canalele oficiale ale companiilor și să verifice paginile de pe care primesc oferte. Un indiciu al unei posibile fraude poate fi existența unei pagini de Facebook create recent, care are puțini urmăritori și folosește o denumire asemănătoare cu cea a unei firme cunoscute. De asemenea, greșelile din numele paginii, modificările minore ale denumirii sau lipsa unui istoric pot reprezenta semnale de avertizare.

„De obicei, cei care orchestrează astfel de acțiuni menite să inducă în eroare folosesc des pagini de Facebook create recent, fără istoric, cu puțini urmăritori sau cu nume ușor modificate, cu greșeli de scriere sau fără insignă de pagină verificată”, transmite compania.

Pentru a evita o posibilă fraudă, consumatorii sunt îndemnați să confirme orice informație suspectă prin intermediul canalelor oficiale. În cazul Join Up! România, verificările pot fi făcute pe site-ul agenției, la numărul de telefon afișat de companie sau prin adresa oficială de e-mail.

Informațiile despre oferte și rezervări pot fi confirmate și prin intermediul partenerilor autorizați ai agenției.

Înainte de efectuarea unei plăți, consumatorii trebuie să verifice identitatea firmei care solicită transferul și datele contului bancar menționat pe factură. Compania recomandă verificarea beneficiarului plății, pentru a stabili dacă este un operator economic autorizat și dacă IBAN-ul aparține într-adevăr acestuia. Prezența unei sigle sau a unor date de identificare cunoscute nu reprezintă, în sine, o dovadă că documentul este real.

„Faptul că o ofertă, o confirmare de rezervare sau o factură conțin numele, logo-ul și datele unei companii nu garantează că acestea sunt autentice”, atenționează compania.

Un alt aspect important în prevenirea unei fraude este verificarea adresei paginii de internet. Dacă adresa conține o literă diferită față de cea oficială sau folosește un domeniu neobișnuit, aceasta poate aparține unei pagini false, administrate de persoane neautorizate.

Utilizatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri suspecte și să nu furnizeze informații personale sau date de autentificare pe site-uri și platforme neverificate. Pentru a reduce riscul unei fraude, Join Up! România recomandă accesarea directă a site-ului oficial al companiei, prin căutarea acestuia, și evitarea linkurilor distribuite prin reclame, mesaje sau comentarii suspecte.