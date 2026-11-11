Trei angajate ale Universității din București sunt vizate de cercetări pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, după ce ar fi sustras în mod repetat banii achitați de studenți pentru taxe universitare. Prejudiciul estimat de procurori depășește 1,6 milioane de lei, iar presupusele fapte s-ar fi desfășurat pe parcursul a trei ani, între 2022 și 2025. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a anunțat miercuri punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei femei.

Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi modificat evidențele financiare pentru a ascunde operațiunile și a păstra banii încasați de la studenți.

„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, în mod repetat, şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

La data de 5 noiembrie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, la adrese din municipiul București și județul Teleorman, în cadrul investigației privind presupusa fraudă.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la aproximativ 300.000 de lei, precum și asupra conturilor bancare deținute de cele trei inculpate.

Pe 6 noiembrie, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a două dintre femei. Propunerea a fost însă respinsă de judecătorul de drepturi și libertăți, acestea fiind plasate sub control judiciar.

În cazul celei de-a treia angajate, procurorii au dispus aceeași măsură preventivă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 6 noiembrie și până la 4 ianuarie 2027.

Cercetările continuă și sunt efectuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Cele trei femei beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.