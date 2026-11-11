Social

Scandal la Universitatea din București. Cum ar fi dispărut peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Scandal la Universitatea din București. Cum ar fi dispărut peste 1,6 milioane de lei din taxele studențilorUniversitatea din Bucuresti. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Trei angajate ale Universității din București sunt vizate de cercetări pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, după ce ar fi sustras în mod repetat banii achitați de studenți pentru taxe universitare. Prejudiciul estimat de procurori depășește 1,6 milioane de lei, iar presupusele fapte s-ar fi desfășurat pe parcursul a trei ani, între 2022 și 2025. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a anunțat miercuri punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei femei.

Anchetă de amploare la Universitatea din București. Trei angajate ar fi provocat o pagubă de 1,6 milioane de lei

Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi modificat evidențele financiare pentru a ascunde operațiunile și a păstra banii încasați de la studenți.

„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, în mod repetat, şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Bani, pensie

Sursa foto: Arhiva EVZ

Percheziții în București și Teleorman. Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri

La data de 5 noiembrie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, la adrese din municipiul București și județul Teleorman, în cadrul investigației privind presupusa fraudă.

Ambasadorul Rusiei în SUA a murit subit, la 66 de ani. Moscova nu a anunțat cauza morții lui Aleksandr Darciev
Ambasadorul Rusiei în SUA a murit subit, la 66 de ani. Moscova nu a anunțat cauza morții lui Aleksandr Darciev
De ce se strică unele alimente în frigider și cum previi pierderile
De ce se strică unele alimente în frigider și cum previi pierderile

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la aproximativ 300.000 de lei, precum și asupra conturilor bancare deținute de cele trei inculpate.

Două dintre angajate au scăpat de arestul preventiv

Pe 6 noiembrie, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a două dintre femei. Propunerea a fost însă respinsă de judecătorul de drepturi și libertăți, acestea fiind plasate sub control judiciar.

În cazul celei de-a treia angajate, procurorii au dispus aceeași măsură preventivă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 6 noiembrie și până la 4 ianuarie 2027.

Cercetările continuă și sunt efectuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Cele trei femei beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.

Stiri calde

23:56 - Ce se întâmplă cu pensia când ajungi dator la bancă. Legea stabilește cât pot lua creditorii

23:50 - Emisarii SUA merg la Moscova să-i ceară acordul lui Putin pentru implicarea Europei în negocierile de pace din Ucraina

23:41 - Reorganizarea administrativ-teritorială: 15 județe și sute de localități cu un viitor administrativ incert

23:31 - Sorin Grindeanu anunță ce se întâmplă cu taxele și pensiile în 2027: „Nu avem ce să negociem”

23:23 - Fraudă de peste 100.000 de euro în Austria, pusă la cale de o grupare de români. Au păcălit automatele de reciclare

23:14 - Alfred Simonis, prima explicație după scandalul botezului de lux: „S-a demonizat, satanizat”

HAI România!

Doina Gradea explică schimbarea de discurs a lui Nicușor Dan: „A trecut din barca progresistă în barca suveranistă”

Doina Gradea explică schimbarea de discurs a lui Nicușor Dan: „A trecut din barca progresistă în barca suveranistă”

Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele lucruri demne ale carierei sale politice”

Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele l...

NICUȘOR „Gură de AUR” și obsesia CĂLIN GEORGESCU

NICUȘOR „Gură de AUR” și obsesia CĂLIN GEORGESCU

Proiecte speciale