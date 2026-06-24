Universitatea din București își păstrează statutul de cea mai bine clasată instituție de învățământ superior din România în ediția 2027 a clasamentului QS World University Rankings. Cu toate acestea, rezultatele arată o ușoară scădere față de anul precedent și evidențiază, în același timp, diminuarea prezenței universităților românești în una dintre cele mai importante ierarhii academice internaționale.

Potrivit clasamentului publicat pentru 2027, Universitatea din București se situează în intervalul 801-850 la nivel mondial.

Instituția revine astfel în această categorie după ce, în ediția anterioară, reușise să urce în segmentul 761-770, una dintre cele mai bune poziționări din ultimii ani.

Pe locul al doilea între universitățile din România se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care coboară în intervalul 851-900, după ce în 2026 împărțea cu Universitatea din București poziția din banda 761-770.

Evoluția din ultimii trei ani indică o reducere constantă a numărului de universități românești prezente în QS World University Rankings. Dacă în ediția 2025 România era reprezentată de 13 instituții, numărul acestora a scăzut la zece în 2026 și la doar opt în clasamentul pentru 2027.

În afara primelor două universități, celelalte instituții românești rămân în zonele inferioare ale ierarhiei mondiale. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București sunt incluse în intervalul 1201-1400, în timp ce Universitatea de Vest din Timișoara își menține aceeași poziționare. Alte universități, precum Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, continuă să fie plasate în categoria 1401+.

Datele sugerează că, deși anumite instituții reușesc să își păstreze vizibilitatea internațională, sistemul universitar românesc nu înregistrează un progres suficient de amplu pentru a-și consolida prezența în clasamentele globale.

Poziția Universității din București este susținută în special de rezultatele obținute la indicatorii care măsoară integrarea absolvenților pe piața muncii și reputația în rândul angajatorilor.

În ediția 2027, instituția ocupă locul 233 la nivel mondial la categoria „Employment Outcomes”, locul 465 la „Employer Reputation”, locul 505 la „International Research Network”, locul 520 la „Sustainability” și locul 609 la „Academic Reputation”.

Aceste rezultate indică o bună capacitate de inserție profesională a absolvenților, o reputație solidă în mediul economic și o participare activă în rețelele internaționale de cercetare.

În clasamentul european QS 2027, Universitatea din București ocupă locul 254, iar Universitatea Babeș-Bolyai se află pe poziția 272. Acestea rămân cele mai bine clasate instituții de învățământ superior din România la nivel continental.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ocupă locul 426, POLITEHNICA București se situează pe poziția 438, iar Universitatea de Vest din Timișoara pe locul 446. Restul universităților românești incluse în clasament se regăsesc în a doua jumătate a ierarhiei europene.

La nivel global, QS World University Rankings 2027 este dominat de instituții din Statele Unite și Regatul Unit. Pe primul loc se află Massachusetts Institute of Technology, urmat de Imperial College London și Stanford University, aflate la egalitate pe poziția a doua.

În top 10 mondial se mai regăsesc University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, California Institute of Technology, ETH Zurich, University College London și National University of Singapore.