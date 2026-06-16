Criza din universități nu ar fi legată de înscrieri, spune rectorul ASE

Universitățile din România nu se confruntă în prezent cu o criză a numărului de studenți, în ciuda declinului demografic și a statisticilor europene care plasează România pe ultimele locuri la capitolul absolvenți de studii superioare, susține rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, Nicolae Istudor.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe, unde rectorul ASE a vorbit despre digitalizarea universităților, utilizarea inteligenței artificiale în educație, accesul tinerilor din medii defavorizate la facultate și provocările sistemului universitar românesc.

Rectorul ASE a afirmat că datele din ultimul an universitar indică o creștere a numărului de studenți, contrar percepției că universitățile ar pierde candidați din cauza scăderii populației școlare.

„Este criză de studenți în universități? Bag de seamă că nu. M-am uitat pe cifrele anului trecut, într-un an foarte complicat: spre surprinderea mea, am întâlnit că avem un număr de studenți mai mare decât anul precedent”, a declarat Nicolae Istudor.

Acesta a subliniat că principala preocupare a sistemului educațional ar trebui să fie calitatea pregătirii, nu numărul de studenți înscriși.

„Nu văd o problemă reducerea numărului de studenți. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne ocupăm de creșterea calității pregătirii lor, fără doar și poate. Toți de la această masă, tot ce înseamnă sistem de învățământ, de la grădiniță până la universități”, a precizat rectorul ASE.

În opinia sa, evaluarea studenților ar trebui să pună accent pe dialogul direct dintre profesor și student, model utilizat în trecut în universitățile românești.

„Nu cred că este cazul să înlocuim profesorul evaluator cu sisteme informatice, pentru că noi nu cerem de la studenți răspunsuri standard”, a afirmat Istudor.

Acesta a amintit că examenele orale permiteau o verificare mai profundă a cunoștințelor acumulate de studenți.

„Pe vremea noastră toate examenele erau oral și ne trecea profesorul prin toată disciplina. Așa își dădea seama profesorul dacă noi cunoaștem sau nu cunoaștem materia. Eu cred că asta trebuie să facem cu copiii noștri, dar la numărul acesta mare de studenți e puțin probabil”, a explicat rectorul.

Nicolae Istudor consideră că inteligența artificială trebuie integrată în procesul educațional, însă nu poate înlocui rolul profesorului.

„Legat de Inteligența Artificială, este clar că e bine să fie integrată în educație, în curriculă și noi ne ocupăm de așa ceva. Nu o văd ca o soluție, ci mai degrabă ca o oportunitate care trebuie folosită cu mare responsabilitate”, a declarat acesta.

Rectorul a anunțat că ASE a acreditat în acest an primul program de licență dedicat inteligenței artificiale în economie și afaceri.

„Este pentru prima dată când avem acreditat un program de licență, Inteligența artificială în economie și afaceri, cu 100 de locuri la Facultatea de Cibernetică”, a spus Istudor.

Rectorul ASE a apreciat contribuția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență la modernizarea infrastructurii universitare.

„La digitalizarea universităților, PNRR a ajutat foarte mult și a fost o idee excepțională”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Istudor, ASE a finalizat un proiect de digitalizare în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care a permis modernizarea sistemului de evidență a studenților și dezvoltarea infrastructurii digitale.

Totodată, rectorul a reiterat că experiența pandemiei a demonstrat importanța instrumentelor digitale, chiar dacă rămâne un susținător al educației desfășurate față în față.

„Educația înseamnă altceva decât a transmite cunoștințe”, a punctat el.

Un alt subiect abordat a fost accesul elevilor din mediile defavorizate la învățământul superior.

Nicolae Istudor a propus dezvoltarea unui program național prin care elevii din mediul rural să beneficieze de pregătire suplimentară după ore, masă caldă și sprijin financiar.

„Cred că trebuie să avem un program național de sprijinire a elevilor din mediul rural pentru a ajunge la liceu și, mai departe, la facultate”, a declarat rectorul.

Acesta consideră că actualele burse nu reușesc să acopere costurile reale suportate de studenți.

„Bursa 925 nu are cum să acopere, orice am vrea”, a spus Istudor.

Declarațiile rectorului ASE vin într-un context în care indicatorii europeni și internaționali arată că România continuă să aibă una dintre cele mai reduse ponderi ale absolvenților de învățământ superior.

Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, doar 23,2% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit studii terțiare, față de media Uniunii Europene de 44,1%. România este singurul stat membru care rămâne sub pragul de 30%.

De asemenea, raportul „Education at a Glance” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că doar 19% dintre adulții români cu vârste între 25 și 64 de ani au studii superioare finalizate, unul dintre cele mai scăzute procente din spațiul OCDE și cel mai redus dintre statele europene incluse în raport.