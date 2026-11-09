WhatsApp extinde pe dispozitivele iPhone testele pentru programarea mesajelor, după ce funcționalitatea a fost introdusă în versiunea beta a aplicației pentru Android.

Noua opțiune le permite utilizatorilor să pregătească în avans mesaje text, fotografii, videoclipuri sau linkuri și să stabilească momentul în care acestea vor fi trimise. Potrivit informațiilor publicate de GSM Arena, funcția a început să fie distribuită către un grup restrâns de utilizatori ai versiunii beta WhatsApp pentru iOS, urmând să fie extinsă treptat și către alte conturi.

Utilizatorii care au acces la noua funcție pot stabili ora și data expedierii direct dintr-o conversație WhatsApp, fără să fie necesară instalarea unei aplicații suplimentare. Pentru programarea unui mesaj, utilizatorul trebuie să introducă textul în câmpul obișnuit al conversației și să țină apăsat butonul de trimitere.

În loc să expedieze imediat mesajul, aplicația deschide o fereastră în care poate fi selectată data și ora la care acesta trebuie să ajungă la destinatar. După alegerea momentului dorit, programarea este confirmată prin apăsarea unui buton verde, pe care apare afișată ora exactă a expedierii.

Funcția nu se limitează la mesajele text. Vor putea fi programate și linkuri, fotografii sau videoclipuri, folosind aceeași procedură.

Una dintre caracteristicile noii funcții este posibilitatea expedierii automate a mesajelor atunci când dispozitivul utilizatorului se află offline. După stabilirea datei și orei, mesajul va fi trimis la momentul selectat, fără ca expeditorul să fie nevoit să deschidă aplicația sau să aibă telefonul conectat la internet.

Există însă anumite limite privind intervalul de programare.

Utilizatorii pot stabili trimiterea unui mesaj cu cel puțin 10 minute înainte de momentul expedierii. Limita maximă este de două săptămâni. Astfel, mesajele pot fi pregătite cu mai multe zile în avans, urmând să fie expediate automat la data selectată.

După confirmarea programării, în conversație apare o notificare privind mesajul pregătit. Această informație este vizibilă exclusiv pentru expeditor, nu și pentru persoana care urmează să primească mesajul.

Noua funcționalitate va putea fi utilizată atât în conversațiile individuale, cât și în grupurile WhatsApp. În cazul grupurilor, mesajele programate vor fi trimise numai persoanelor care erau membre în momentul în care a fost stabilită expedierea.

Utilizatorii care se alătură grupului după programarea mesajului nu îl vor primi, chiar dacă devin membri înainte de ora stabilită pentru trimitere.

WhatsApp permite și anularea mesajelor programate.

Acestea pot fi eliminate în orice moment înainte de expediere, fără ca destinatarul să primească o notificare privind ștergerea lor.

WhatsApp va include o secțiune specială în ecranul de informații al fiecărei conversații, unde utilizatorii vor putea verifica mesajele pregătite pentru expediere.

Din această secțiune vor putea fi consultate și șterse mesajele care nu au fost încă trimise.

În ceea ce privește protecția datelor, funcția va utiliza criptarea end-to-end, aplicată și mesajelor obișnuite de pe platformă.

Această măsură de securitate este valabilă atât pentru mesajele text, cât și pentru fotografiile, videoclipurile și linkurile programate.

Funcția de programare a mesajelor a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru iOS 26.42.10.19, distribuită prin platforma TestFlight. Deocamdată, numai o parte dintre utilizatorii înscriși în programul de testare au acces la această opțiune. Distribuirea se face gradual, iar persoanele care folosesc versiunea beta, dar nu au primit încă funcția, ar putea avea acces la aceasta în cadrul etapelor următoare.

WhatsApp nu a comunicat până în prezent o dată oficială pentru lansarea funcționalității în versiunea stabilă a aplicației, disponibilă tuturor utilizatorilor.

Testele continuă pentru verificarea funcționării și corectarea eventualelor probleme înaintea unei lansări generale.

Informațiile despre implementarea funcției au fost prezentate și de WABetaInfo, publicație specializată în monitorizarea actualizărilor WhatsApp.