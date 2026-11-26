WhatsApp a anunțat introducerea unei funcții prin care utilizatorii vor putea programa expedierea mesajelor cu până la 14 zile în avans. Opțiunea, asemănătoare celei disponibile de mai mulți ani pe Telegram, va fi implementată treptat la nivelul întregii platforme, în următoarele săptămâni.

Noua facilitate le permite utilizatorilor WhatsApp să aleagă momentul exact în care un mesaj va ajunge la destinatar, fără să fie nevoiți să acceseze aplicația la ora respectivă. Deși implementarea funcției a început miercuri, vor mai trece câteva săptămâni până când aceasta va fi disponibilă tuturor celor peste două miliarde de utilizatori ai serviciului de mesagerie.

Intervalul în care poate fi programată livrarea unui mesaj este cuprins între minimum 10 minute și maximum 14 zile. Facilitatea poate fi folosită atât pentru mesajele text, cât și pentru cele care conțin fotografii sau înregistrări video.

Pentru a utiliza noua opțiune, expeditorul trebuie să compună mesajul și să mențină apăsat butonul de trimitere. În acel moment, aplicația va afișa un ecran care permite selectarea datei și a orei la care mesajul trebuie să ajungă la destinatar.

WhatsApp a anunțat că utilizatorii vor avea la dispoziție și o fereastră separată, în care vor fi afișate toate mesajele programate pentru livrare.

Din această secțiune, expeditorii vor putea șterge mesajele pe care nu mai doresc să le trimită. Nu se știe însă, deocamdată, dacă aceștia vor avea și posibilitatea de a modifica mesajele după programarea lor.

Una dintre caracteristicile noii funcții este că livrarea mesajelor nu va fi condiționată de conexiunea la internet a expeditorului în momentul stabilit pentru trimitere.

Astfel, chiar dacă utilizatorul WhatsApp se află într-o zonă fără semnal la data și ora selectate, mesajul programat va ajunge la destinatar.

Atât modul de accesare a opțiunii, cât și mecanismul de programare a mesajelor sunt asemănătoare celor introduse în urmă cu mai mulți ani de platforma rivală Telegram.

Facilitatea ar putea prezenta interes în special pentru companiile care utilizează WhatsApp în scopuri comerciale. Acestea vor putea stabili din timp calendarul de expediere a mesajelor promoționale, în funcție de campaniile derulate sau de produsele pe care intenționează să le promoveze.