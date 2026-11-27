Utilizatorii WhatsApp vor putea achiziționa și activa pachete de date mobile pentru călătoriile în străinătate direct din interiorul aplicației, fără să mai apeleze la cartele fizice locale sau la furnizori externi. Noua funcție, denumită Travel eSIM, a fost anunțată oficial de Meta și vizează reducerea costurilor de roaming pentru turiști și pentru cei care călătoresc frecvent în afara țării.

Prin integrarea acestui serviciu, întregul proces - de la alegerea destinației până la plata și instalarea profilului eSIM pe smartphone - se va desfășura fără a părăsi interfața WhatsApp.

Un aspect esențial pentru utilizatori este păstrarea identității contului: numărul obișnuit de WhatsApp rămâne activ, iar istoricul conversațiilor și lista de contacte funcționează neschimbat, chiar dacă traficul de date este asigurat printr-un eSIM secundar dedicat călătoriei. Mai mult, odată instalat, pachetul de internet va putea fi folosit pentru orice altă aplicație de pe telefon, nu doar pentru mesagerie.

Potrivit datelor publicate de WABetaInfo, opțiunea Travel eSIM va fi integrată în secțiunea „Account” (Cont) din setările aplicației, imediat ce serviciul devine activ în regiunea respectivă. Utilizatorii vor avea la dispoziție o listă cu destinațiile acoperite și o bară de căutare pentru a selecta rapid țara în care urmează să călătorească.

Pentru furnizarea infrastructurii, Meta colaborează cu mai mulți operatori și furnizori internaționali de telecomunicații, printre care Verizon, Reliance Jio, Smart Axiata și Smart Communications.

Utilizarea noii funcții vine cu două condiții tehnice clare: telefonul trebuie să fie compatibil cu tehnologia eSIM, iar oferta de pachete va depinde de acoperirea partenerilor locali din fiecare stat.

În acest moment, Meta nu a comunicat prețurile abonamentelor, volumul de gigabytes inclus în pachete sau perioada lor de valabilitate. Compania a precizat doar că lansarea se va face treptat, în anumite piețe, fără a oferi un calendar oficial pentru debutul funcției în România.