Meta, compania care deține Facebook, a fost sancționată de autoritățile din Italia cu o amendă de 805 milioane de euro pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale. Ancheta a vizat o funcție a platformei care utilizează fotografii și videoclipuri din galeria telefoanelor Android pentru a le propune utilizatorilor atunci când pregătesc o postare, fără ca aceștia să își fi exprimat un acord explicit pentru această utilizare.

Decizia a fost anunțată sâmbătă de Autoritatea italiană pentru protecția datelor. Potrivit Politico, sancțiunea este cea mai mare aplicată vreodată de instituția italiană de reglementare.

Investigația autorităților italiene a vizat opțiunea „sugestii din galeria foto la navigarea pe Facebook”. Aceasta le recomandă utilizatorilor imagini și înregistrări video salvate în telefon, pe care le pot selecta pentru a le publica pe rețeaua socială.

Problema identificată de autorități este legată de modul în care aplicația solicita accesul la fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitivele Android.

Ancheta, demarată în 2025, a arătat că permisiunea solicitată de Facebook acoperea mai multe funcții ale aplicației, deși acestea aveau nevoi diferite de acces la date. Astfel, utilizatorii nu puteau acorda separat accesul pentru fiecare dintre aceste opțiuni.

În plus, înainte de solicitarea permisiunii apărea un mesaj general, care nu explica suficient de clar că acceptarea accesului putea permite și utilizarea fotografiilor pentru funcția de recomandare.

Potrivit instituției de reglementare, acordarea permisiunii pentru întreaga galerie foto poate oferi aplicației acces la un volum important de informații personale, fără ca utilizatorul să poată identifica exact ce fișiere sunt folosite.

„Dacă este acordată integral, acest tip de permisiune permite aplicației să acceseze întreaga arhivă foto a dispozitivului, de regulă permanent, fără ca utilizatorul sau autoritățile să poată verifica ce informații sunt utilizate efectiv”, se arată în comunicat.

Autoritatea italiană consideră că modul de solicitare a acordului nu le oferea utilizatorilor suficiente informații pentru a înțelege în ce condiții puteau fi accesate fotografiile și videoclipurile personale.

Funcția a fost analizată prin raportare la legislația italiană care transpune Directiva europeană ePrivacy, referitoare la protecția vieții private și a datelor în comunicațiile electronice.

Pe lângă sancțiunea financiară, Meta trebuie să schimbe modul în care funcționează opțiunea de recomandare a fotografiilor.

Autoritatea italiană a stabilit un termen de 60 de zile pentru ca societatea să introducă un mecanism prin care utilizatorii să își poată exprima separat și explicit acordul pentru această funcție.

De asemenea, compania trebuie să ofere explicații clare despre modul în care sunt utilizate fotografiile și videoclipurile și despre posibilitatea dezactivării opțiunii.

O altă cerință este ca funcția să fie dezactivată implicit, inclusiv în cazul persoanelor care și-au dat deja acordul pentru utilizarea acesteia.