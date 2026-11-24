Dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială capabile să depășească performanțele intelectuale ale oamenilor ridică tot mai multe întrebări despre siguranță și control. Alexandr Wang, directorul diviziei AI de la Meta, susține că industria trebuie să acorde prioritate protejării oamenilor și să urmărească dezvoltarea unei tehnologii care să servească societatea, nu să preia controlul asupra ei. potrivit Euronews.

Alexandr Wang a făcut declarațiile duminică, într-o postare pe platforma X, după ce Anthropic a anunțat că unul dintre matematicienii companiei ar fi reușit să rezolve Ipoteza Riemann cu ajutorul modelului Claude.

Ipoteza Riemann este una dintre cele mai importante probleme încă nerezolvate ale matematicii. Aceasta privește distribuția numerelor prime, despre care matematicienii cred că urmează un tipar precis. O eventuală demonstrare ar putea avea aplicații practice, inclusiv în informatică, unde ar contribui la dezvoltarea unor sisteme mai rapide și mai eficiente.

Pentru Wang, presupusa realizare reprezintă un semn al progresului accelerat al inteligenței artificiale. El consideră că o astfel de evoluție trebuie privită și prin prisma riscurilor pe care le-ar putea aduce apariția unor sisteme mult mai performante decât oamenii.

„Este greu să ne imaginăm o lume în care omenirea poate păstra controlul asupra unor sisteme AI care se îmbunătățesc singure, în mod repetat, fără nicio restricție”, a avertizat Wang. „Este la fel de greu să ne imaginăm că omenirea ar putea păstra controlul asupra unei superinteligențe de 1.000 de ori mai inteligente și mai capabile decât oamenii în orice domeniu”, a adăugat el.

Alexandr Wang a criticat perspectiva unor reprezentanți ai industriei care consideră inevitabilă apariția unor sisteme de inteligență artificială capabile să depășească oamenii în toate domeniile.

„Nu ar trebui să acceptăm ca societatea să fie lăsată pe mâna inteligenței artificiale”, a avertizat șeful AI de la Meta.

Acesta susține că dezvoltarea tehnologiei ar trebui să urmărească îmbunătățirea vieții oamenilor și extinderea posibilităților acestora de a lua propriile decizii.

„Ar trebui să ne străduim să dezvoltăm o tehnologie care să ofere omenirii un viitor mai bun, în care toți oamenii să aibă mai mult control asupra propriilor vieți și mai multe posibilități de a lua decizii”, a explicat el.

Wang consideră că un asemenea scenariu poate deveni realitate dacă industria își schimbă semnificativ direcția și renunță la continuarea actualului ritm de dezvoltare fără măsuri suplimentare de siguranță.

Declarațiile directorului diviziei AI de la Meta vin după ce mai mulți specialiști și lideri din industria tehnologiei au vorbit despre riscurile asociate apariției superinteligenței artificiale.

Vineri, cercetători de la Google DeepMind, printre care și Tim Genewein, au atras atenția asupra posibilității ca inteligența artificială generală să ajungă la nivelul superinteligenței într-un viitor apropiat.

O asemenea evoluție ar putea duce la apariția unor modele capabile să își îmbunătățească singure performanțele, fără intervenția oamenilor.

Tot duminică, OpenAI a cerut laboratoarelor concurente să stabilească împreună standarde de siguranță, care să fie respectate până la dezvoltarea unor instrumente mai eficiente de supraveghere și control.

În septembrie, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a susținut că ritmul dezvoltării celor mai avansate sisteme AI ar trebui încetinit, pentru ca autoritățile și companiile să aibă timp să introducă măsuri de protecție.

Propunerea a primit sprijin din partea mai multor lideri, printre care și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale și stabilirea unor reguli la nivel internațional.

Președintele american Donald Trump a susținut o abordare diferită. La sfârșitul lunii septembrie, acesta a organizat o întâlnire cu reprezentanții unora dintre cele mai mari companii americane din domeniul inteligenței artificiale. Discuțiile s-au încheiat cu un acord prin care industria urma să își stabilească și să își supravegheze propriile reguli de siguranță.

Poziția contrastează cu cea exprimată săptămâna trecută de președintele Chinei, Xi Jinping, care a cerut adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru ca „inteligența artificială să rămână sub controlul oamenilor”.

Tot săptămâna trecută, premierul Canadei, Mark Carney, a atras atenția asupra implicațiilor reglementării internaționale a acestei tehnologii, pe care a descris-o drept „un risc enorm”.

În paralel, proteste organizate vineri în 20 de țări au adus în atenție și temerile legate de lipsa unor reguli clare pentru inteligența artificială. Printre nemulțumirile participanților s-au numărat riscurile pentru locurile de muncă și economie, dar și dezvoltarea armelor autonome, capabile să ucidă fără intervenție umană.