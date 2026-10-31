Un grafic publicat de compania Anthropic arată cât de repede crește contribuția pe care inteligența artificială (AI) la dezvoltarea unor noi modele, potrivit The Wall Street Journal.

În august 2026, sistemele Claude conduceau deja 26% dintre activitățile de cercetare și dezvoltare ale companiei, sub supravegherea oamenilor. Specialiștii consideră că această evoluție ar putea accelera radical progresul tehnologic, dar ridică și probleme serioase privind controlul asupra acestor sisteme.

Inteligența artificială începe să participe tot mai mult la construirea propriilor generații viitoare, un fenomen cunoscut sub numele de „autoîmbunătățire recursivă” (recursive self-improvement – RSI). Conceptul presupune că modelele AI contribuie la dezvoltarea unor sisteme mai performante, care, la rândul lor, pot accelera procesul de cercetare și îmbunătățire.

Datele furnizate de Anthropic oferă unul dintre cele mai clare indicii privind ritmul acestei schimbări. Graficul companiei arată că, în august 2025, inteligența artificială avea un rol redus în cercetarea și dezvoltarea modelelor. În martie 2026, sistemele AI conduceau aproximativ 1% dintre activități, iar în august procentul ajunsese la 26%.

Categoria respectivă include sarcinile în care inteligența artificială realizează cea mai mare parte a muncii, în timp ce un cercetător uman supraveghează procesul. Totuși, Anthropic precizează că niciuna dintre activitățile analizate nu era complet autonomă în august 2026.

Graficul a fost realizat chiar cu ajutorul mai multor agenți Claude. Unul dintre aceștia a analizat mesaje interne și documente ale companiei pentru a identifica aproximativ 15.000 de activități de cercetare și dezvoltare.

Un alt sistem a investigat modul în care au fost realizate sarcinile, iar un al treilea a evaluat contribuția AI pe o scară cu șase niveluri, de la absența inteligenței artificiale până la autonomia completă.

Anthropic avertizează că autoîmbunătățirea recursivă nu este inevitabilă. „Nu am ajuns încă acolo, iar autoîmbunătățirea recursivă nu este inevitabilă. Dar ar putea apărea mai devreme decât sunt pregătite majoritatea instituțiilor”, a transmis compania.

Jack Clark, cofondator al Anthropic, consideră că momentul în care inteligența artificială începe să accelereze propria dezvoltare a sosit mai repede decât anticipase. Într-un discurs susținut în octombrie la Fondul Monetar Internațional, acesta a afirmat că sistemele AI ar putea influența securitatea națională, economia mondială și, în cele din urmă, ar putea ajunge să se construiască singure.

Clark estima anterior că un asemenea scenariu ar putea deveni realitate până la sfârșitul lui 2028, însă și-a revizuit ulterior prognoza, indicând anul 2027 drept un reper mai probabil.

Directorul Anthropic, Dario Amodei, a susținut că, fără măsuri de control, tehnologia ar putea evolua mai repede decât capacitatea oamenilor de a o înțelege și supraveghea. El consideră că dezvoltarea trebuie abordată cu maximă prudență.

Ideea mașinilor capabile să-și îmbunătățească singure capacitățile nu este nouă. Încă din anii 1950, cercetătorii discutau despre posibilitatea unor sisteme care să contribuie la proiectarea unor mașini mai inteligente. În prezent, însă, această perspectivă a trecut din zona speculațiilor teoretice în cea a preocupărilor concrete ale industriei AI.